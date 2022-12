PSG Mercato : Le transfert de Cody Gakpo déjà réglé pour 50M€ !

Publié par JEAN-LUC D le 17 décembre 2022 à 15:18

Révélation néerlandaise de la Coupe du Monde, Cody Gakpo intéresse plusieurs grands clubs, dont le PSG. L’attaquant du PSV Eindhoven aurait réglé son avenir.

Après avoir réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, qui expirait en fin de saison dernière, le Paris Saint-Germain veut désormais attirer un grand attaquant capable d’évoluer dans un rôle de pivot afin de permettre à l’international français de 23 ans d’avoir plus de liberté sur le terrain. Si Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca et Marcus Rashford ont été vainement associés au club de la capitale l’été passé, Luis Campos continue de rechercher l’oiseau rare.

Et selon plusieurs sources concordantes, le conseiller football du PSG aurait un faible pour Cody Gakpo. Homme fort de la sélection des Pays-Bas lors de la Coupe du monde au Qatar, l’avant-centre du PSV Eindhoven serait ainsi sur les tablettes des décideurs parisiens, qui pourraient lancé une offensive pour le recruter dès cet hiver. Mais aux dernières nouvelles, il semble que le PSG soit arrivé trop tard dans ce dossier.

Mercato PSG : Cody Gakpo en route pour Manchester United ?

À la recherche d’un successeur à Cristiano Ronaldo, dont le contrat a été rompu d’un commun accord, Manchester United pourrait être la prochaine destination de Cody Gakpo. D’après les informations du tabloïd britannique The Athletic, sauf retournement de situation, l’international néerlandais de 23 ans sera bel et bien le remplaçant de Ronaldo à Old Trafford.

« Oui, nous voulons signer un attaquant en janvier, mais seulement lorsque nous aurons trouvé le bon joueur. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir », a indiqué Erik ten Hag, le manager des Red Devils, après le départ de Cristiano Ronaldo. Un attaquant qui devrait être le jeune Cody Gakpo pour lequel le club anglais serait prêt à débourser jusqu’à 50 millions d’euros. En cas d’accord, Gakpo deviendrait la plus grosse vente du PSV après le transfert record de Hirving Lozano vers le SSC Naples pour 45 millions d’euros en août 2019. Un autre gros coup dur se profile donc pour le Paris SG.