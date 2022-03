OM Mercato : Déjà un premier casse-tête pour Longoria cet été

Publié par Ange A. le 30 mars 2022 à 09:42

Pablo Longoria va devoir récupérer un indésirable en la personne de Kevin Strootman cet été. Le milieu est prêté à Cagliari par l’ OM.

Le retour de Kevin Strootman à l’ OM se précise

Malgré l’interdiction de recruter de la FIFA, l’Olympique de Marseille va enregistrer un drôle de renfort cet été. En galère à Cagliari, Kevin Strootman va retourner à l’ OM au terme de la saison. Prêté au Genoa la saison dernière, le milieu néerlandais a été refourgué à Cagliari cette saison. Mais au vu de ses performances, l’aventure transalpine va prendre fin pour l’international de 32 ans cet été. Un gros coup dur en vue pour Pablo Longoria qui espérait se débarrasser du Batave. Indésirable depuis l’ère Villas-Boas, le milieu de terrain dispose actuellement du plus gros salaire du club. Chose qui complique davantage ce dossier, puisque Strootman ne trouvera pas de contrat plus juteux dans les prochains mois.

Saison déjà terminée pour le flop marseillais ?

Le retour de Kevin Strootman à Marseille est d’autant plus imminent qu’il n’entre plus dans les plans de Walter Mazzarri. Touché au genou, le Néerlandais n’a plus disputé de match depuis le mois de novembre. Il totalise 11 rencontres (732 minutes) cette saison. Bien qu’il ait repris l’entraînement, en individuel, Unione Sarda assure que le milieu encore sous contrat avec l’Olympique de Marseille ne rejouera plus cette saison. En l’absence de Strootman, les Rossoblu sont parvenus à sortir de la zone rouge. Actuels 17es de Serie A, les Sardes entendent poursuivre leur lutte pour le maintien sans le joueur prêté par l’ OM. Annoncé sur le retour en Provence cet été, Kevin Strootman est encore lié à Marseille jusqu’en 2023. Ce qui paraît une éternité, tant aucun prétendant ne semble en mesure de débarrasser le club phocéen de son boulet hollandais.