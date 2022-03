OM Mercato : Longoria proche de doubler l'OL pour un attaquant

Publié par Timothée Jean le 30 mars 2022 à 13:59

Après la signature de Samuel Gigot, un nouveau dossier risque d’animer le mercato de l’ OM et de l'OL. Les deux écuries s'activent pour un attaquant.

OM Mercato : Marseille devance l'OL pour David Neres

L’Olympique Lyonnais se projette sur l’avenir. Le club rhodanien envisage en effet de révolutionner presque tous ses secteurs de jeu, à commencer par son attaque. C’est dans cette prospective que les dirigeants de l’OL étudient plusieurs pistes offensives en interne et la dernière trouvaille des Gones mène à David Neres. Suivi depuis de longues dates par l’OL, l’attaquant brésilien a quitté le Shakhtar Donetsk en raison de l'invasion russe en Ukraine afin de se réfugier au Brésil. Et conformément au règlement de la FIFA, le joueur de 25 ans est libre de s’engager temporairement avec le club de son choix, et ce, jusqu’au 30 juin prochain. Une aubaine que l’ OL ne compte pas laisser filer.

Longtemps intéressés, les dirigeants lyonnais seraient revenus à la charge pour David Neres. Annoncée comme étant bien engagée entre les deux parties, cette opération a pourtant de fortes chances de capoter. Car l’ OM s’est passé à l’offensive dans ce dossier. Sur son compte Twitter, l'animateur Quentin TA assure en effet que c’est bien l’Olympique de Marseille qui est en pole position pour s’attacher les services de l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam.

Une visite médicale programmée pour David Neres

Selon la source, David Neres est attendu en France dans les jours à venir afin de passer la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son nouveau contrat, dont les détails n’ont pas encore fuité. Toutefois, rien n’est encore acté dans ce dossier. Il faudra donc prendre ces informations avec des pincettes, même si la concurrence de l’ OM semble de toute manière compliquer la tâche à Lyon pour David Neres. La Real Sociedad, West Ham et les Corinthians au Brésil seraient également en embuscade sur cette piste offensive.