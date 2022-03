OL Mercato : Après Neres, le prochain gros coup d’Aulas identifié

Publié par JEAN-LUC D le 29 mars 2022 à 22:42

Cible de longue date, David Neres pourrait enfin débarquer à l’ OL cet été. Et après l’ailier brésilien, Lyon pourrait frapper un autre gros coup.

Pierre Ménès dévoile la recrue idéale pour Lyon

Dixième en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se trouve dans une situation délicate et pourrait rater l’Europe la saison prochaine. Sauf si l’équipe de Peter Bosz parvient à remporter la Ligue Europa après sa qualification pour les quarts de finale face au FC Porto. Alors que Jean-Michel Aulas et les dirigeants lyonnais attendent avec impatience l’ouverture du mercato estival, Pierre Ménès estime qu’un retour de Memphis Depay pourrait être salvateur pour les Gones la saison prochaine.

« L’effectif de Lyon n’est pas mal. Certes, Moussa Dembélé marque des buts, mais il n’en marque pas assez souvent dans les moments importants. Aouar est porté disparu depuis trop longtemps. Dubois est en perdition… », a analysé le journaliste sportif sur son blog avant de recommander le recrutement de l’international néerlandais de 28 ans.

« Puis il y a un problème en défense centrale. Ni Denayer ni Boateng ne jouent. Je ne sais pas ce qu’a fait Boateng, je ne sais pas s’il a mérité de prendre perpète. En tout cas, les choix ne sont pas bons. Il faudrait probablement une individualité de plus sur le plan offensif. Par exemple, je pense que le retour de Memphis Depay serait une véritable bénédiction pour l’OL », a expliqué Ménès. Parti au FC Barcelone l’été dernier, l’ancien capitaine de l’ OL est en difficulté en Catalogne et pourrait changer d’air à l’issue de la saison. Mais l’Olympique Lyonnais n’est pas seul sur sa piste.

OL Mercato : Memphis Depay vers une autre destination ?

Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais vont devoir se montrer très convaincants s’ils veulent acter le retour de leur ancien numéro 10. En effet, selon les informations du site Fichajes, quatre clubs de Serie A et Tottenham seraient déjà positionnés pour récupérer Memphis Depay l’été prochain. Désireuse de rajeunir son secteur offensif, Zlatan Ibrahimovic (40 ans) et Olivier Giroud (35 ans) étant plus proches de la retraite, l’AC Milan serait intéressée par le profil de l’attaquant du Barça. Le SSC Naples, qui va perdre Lorenzo Insigne, l’Inter Milan et la Juventus Turin seraient également sur les rangs pour Memphis Depay.

L’OL et son président Jean-Michel Aulas sont donc prévenus.