PSG Mercato : Zidane veut venir avec un joyau des Bleus !

Publié par Thomas le 30 mars 2022 à 13:29

Très intéressé par une arrivée au PSG cet été, Zinédine Zidane aurait demandé la signature d'un milieu de l'Équipe de France à Nasser Al-Khelaïfi.

PSG Mercato : Un retour de Christopher Nkunku se dessine

Grande révélation de cette saison en Allemagne, le milieu de terrain Christopher Nkunku devrait agiter le prochain mercato estival. En pleine bourre avec le RB Leipzig, le Titi parisien est récemment apparu sur les tablettes du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie lors de l’été 2019 par les Rouge et Bleu, le natif de Lagny-sur-Marne pourrait bien faire son grand retour dans son club formateur, une idée qu’il n’écarte pas pour cet été.

« Il y a beaucoup d'échéances avant cet été. Ce serait un manque de respect par rapport au club de penser à ça. À la fin de saison, on se réunira avec le club, mon agent, mes proches, pour prendre une décision. Une offre du Paris SG ? Elle sera étudiée comme toutes les autres possibilités. Je ne ferme aucune porte », a confirmé le joyau de 24 ans la semaine dernière. Auteur de 15 buts et 9 passes décisives en 27 rencontres, Christopher Nkunku n’a pas seulement éveillé l’œil de cadors européens, le joueur serait en effet entré dans la short-list d’un certain Zinédine Zidane, lui aussi proche d’une arrivée au PSG.

Zidane demande Nkunku au Paris SG

Sans club depuis son départ du Real Madrid l’année dernière, Zinédine Zidane compte bien reprendre du service sur un banc dès cet été. Courtisé par le Qatar depuis janvier, le champion du monde 98 avait finalement préféré attendre le mois de juin pour ne pas reprendre un projet en cours. Proche de débarquer au Paris Saint-Germain pour remplacer Mauricio Pochettino, Zizou aurait fait une requête assez spéciale à Nasser Al-Khelaïfi, la signature de Christopher Nkunku cet été.

Comme le révèlent plusieurs médias allemands ce mardi, Nkunku serait l’une des cibles préférentielles de l’ancien coach du Real pour la saison prochaine. Son arrivée cet été dans la capitale provoquerait alors une offensive concrète du Paris SG pour recruter son ancien crack. Un deal qui semble plaire aux trois parties et qui pourrait bien se réaliser dans les prochains mois. Attention tout de même à la menace du Bayern ou même du RB Leipzig qui tente sans relâche de prolonger son joueur.