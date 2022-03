LOSC Mercato : Des indices sur l'avenir d'un portier lillois

Publié par ALEXIS le 31 mars 2022 à 02:09

Chevalier ne fera pas de vieux os à Valenciennes FC où il est prêté par le LOSC, jusqu’à la fin de la saison. Il espère revenir à Lille pour s’y imposer.

LOSC Mercato : Lucas Chevalier, « mon objectif est de jouer à Lille »

Barré par la forte concurrence au LOSC, puis prêté à Valenciennes FC en début de saison, Lucas Chevalier a retrouvé du temps de jeu avec le club de Ligue 2 . Il est le gardien de but titulaire du VAFC. Avant son départ dans l’autre club du Nord, le portier de 20 ans n’avait pas joué un seul match en Ligue 1 avec Lille OSC, son club formateur. Pendant qu’il engrange de l’expérience à Valenciennes, il songe fort à son retour au Domaine de Luchin. Lucas Chevalier rêve en effet revenir à Lille pour s’imposer dans l’équipe dirigée par Jocelyn Gourvennec. Après ses confidences dans France Bleu Nord la semaine dernière, il a confirmé son objectif principal. « J’ai toujours dit que mon objectif était de jouer au LOSC », a confié le jeune gardien de but.

Le gardien de but formé à Lille OSC attend son heure

Pour le timing de son retour chez les Dogues, Lucas Chevalier ne veut pas se mettre la pression. Il se dit disposé à progresser dans un autre club, avant de débarquer à Lille. Il veut en tout cas se donner les moyens d’être prêt quand son club formateur aura besoin de lui. « Je ne sais pas si ce sera la saison prochaine. En tout cas, je fais ma saison. […] S’il faut repartir en prêt pour continuer à jouer, je le ferai. Si le LOSC me dit "c’est OK pour lui", ce sera OK pour moi aussi. […] Si c’est l’année prochaine, ce sera l’année prochaine. Si c’est dans deux ans, ce sera dans deux ans », a-t-il déclaré dans La Voix des Sports.

Pour finir, Lucas Chevalier a mis une petite pression sur Jocelyn Gourvennec, qui a du mal à trouver son portier N°1 entre Leo Jardim et Ivo Grbic. « La saison des gardiens du LOSC n’est pas forcément super, ça joue en ma faveur. Mais ce n’est pas moi qui décide », a-t-il glissé en conclusion.