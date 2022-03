Stade de Reims Mercato : Une recrue du SDR dévoile son avenir

Publié par ALEXIS le 31 mars 2022 à 11:07

Arrivé au Stade de Reims en janvier 2022, en prêt de Parme, Maxime Busi a dévoilé son avenir dans des propos confiés à Dernière Heure.

Stade de Reims : Maxime Busi reste au SDR en cas de maintien

Prêté au Stade de Reims lors du mercato hivernal dernier, Maxime Busi s’est intégré immédiatement dans l’équipe d’Oscar Garcia. Il a gagné une place de titulaire après sa première apparition, soit 8 titularisations en 9 matches disputés en championnat. Des débuts prometteurs sous le maillot du club champenois qui ont achevé de convaincre le défenseur de 22 ans qu’il est au bon endroit. Le contrat de ce dernier est assorti d’une option d’achat et il a déjà décidé de rester en Marne.

« Le Stade de Reims me voulait absolument […]. J’ai ainsi été le seul transfert du mercato rémois. Et si le club se maintient en Ligue 1, il est acquis que je resterai au club avec un contrat de quatre ans à la clé », a dévoilé la recrue hivernale rémoise. Pour rappel, le SDR est 12e de Ligue 1 avec 36 points, à 9 journées de la fin de la saison, et presque assuré de rester dans l’élite.

Busi ne regrette pas son passage à Parme Calcio

Recruté au RSC Charleroi (en Belgique) en août 2022 pour près de 7 M€, Maxime Busi est lié à Parme Calcio jusqu’en juin 2025. Mais le club italien est relégué en deuxième division et cela a changé la donne concernant son avenir avec les Parmesans. « Je suis quelqu’un de toujours positif et je le reste avec Parme, avec lequel je ne regrette rien. […] Je suis très content d’avoir pu jouer à Parme. Mais j’ai senti que ce serait plus compliqué quand, à la reprise de cette saison, en Serie B », a-t-il expliqué dans le journal belge.