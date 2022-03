PSG Mercato : Al-Khelaïfi, Zidane, la révolution de Paris est en marche

Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2022 à 11:22

Après le nouveau fiasco en Ligue des Champions, le PSG va connaître une révolution. Le Qatar aurait d’ailleurs tranché pour Zinédine Zidane et Nasser Al-Khelaïfi.

L’Émir du Qatar confirme Al-Khelaïfi à son poste

Si Leonardo et Mauricio Pochettino pourraient faire les frais de la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, les choses pourraient être différentes pour Nasser Al-Khelaïfi. À la tête du Paris Saint-Germain depuis le 4 novembre 2011, l’homme d’affaires qatari de 48 ans bénéficie de la confiance totale du propriétaire du club de la capitale, l’Émir du pays de la péninsule arabique.

D’après les renseignements recueillis par le journal espagnol Marca, Nasser Al-Khelaïfi aurait été conforté à son poste de président du PSG. Désigné comme la personnalité la plus influente du football selon un classement de France Football, celui qui préside également aux destinées de l’Association Européenne des Clubs (ECA) est très respecté dans son pays pour son action en Europe.

Président du conseil d’administration du groupe qatarien BeIN Media Group et président de Qatar Sports Investment (QSI), l’ancien joueur professionnel de tennis devrait donc poursuivre sa mission et continuer à faire la promotion du Qatar en Europe. Le média ibérique confirme également que Zinédine Zidane reste la priorité des décideurs parisiens pour la succession de Mauricio Pochettino.

PSG Mercato : Zidane sera le successeur de Pochettino

Sans club depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinédine Zidane reste le grand rêve de Doha pour le poste de coach du Paris Saint-Germain. Et le vice-champion de France en titre aurait un atout majeur dans ce dossier. En effet, Alain Migliaccio, le conseiller de l’ancien numéro 10 de l’équipe de France pousserait clairement en faveur d’une signature pour le Paris SG.

Toujours selon la même source, l’agent de joueurs tente depuis deux ans de convaincre le technicien français de 49 ans d’accepter l’offre du club de la capitale. Un pressing payant puisque Zizou ne serait plus forcément réfractaire à l’idée de rejoindre le Camp des Loges. L’option Zidane prendrait donc de plus en plus d’ampleur en vue de la saison prochaine. Après son nouveau fiasco en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va donc ouvrir une nouvelle ère à compter de cet été.