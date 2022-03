Barça Mercato : L'arrivée de Lewandowski à Barcelone se précise

Publié par Thomas le 29 mars 2022 à 18:12

Avec les difficultés rencontrées dans le dossier Haaland, le Barça s'est lancé aux trousses de Robert Lewandowski et se rapproche d'un coup historique.

Barça Mercato : Négociations entamées pour Lewandowski

Après sa première partie de saison décevante et une crise financière sans précédent, le FC Barcelone compte bien redresser la barre ces prochaines saisons et retrouver son hégémonie d’antan. Désireux de modifier son effectif à grande échelle, le club catalan souhaite recruter un attaquant de classe mondiale, leader du futur projet blaugrana, et les pistes ne manquent pas. Si Erling Haaland fait figure de favori dans l’esprit de Joan Laporta, la complexité du dossier et la forte concurrence de clubs comme le PSG, le Real Madrid ou Man City pousse le Barça à envisager de nouvelles options.

Parmi ces pistes potentielles, le nom de Robert Lewandowski prend chaque jour de plus en plus d’ampleur. En conflit avec sa direction au Bayern Munich, le serial buteur polonais devrait quitter le navire bavarois cet été, après 8 saisons chez le cador allemand. Un transfert qui s’annonce bien plus abordable pour Joan Laporta que celui d’Haaland, et cerise sur le gâteau, le joueur lui-même aurait fait part de ses envies de rallier Barcelone. « Lewandowski et Salah ? C’est des tops joueurs. Si ces noms sortent, c’est que les gens pensent qu’ils peuvent venir et ça veut tout dire. Je ne dis pas sur quoi on travaille », a déclaré ce mardi le président Joan Laporta.

D’après le journaliste Matteo Moretto, Joan Laporta a rencontré Pini Zahavi, l’agent de Lewandowski, la semaine dernière, pour évoquer la possibilité d’un transfert cet été. Si aucun accord n’a pour l’instant été acté entre le Polonais et le Barça, le club semble avoir les devants dans ce dossier et se rapprocherait d’un coup historique.

Mohamed Salah aussi dans les plans du club

En plus de Lewandowski, le FC Barcelone aurait dans son viseur la star égyptienne de Liverpool, Mohamed Salah. Également en conflit avec sa direction sur une éventuelle prolongation, le joueur de 29 ans ne serait pas insensible à l’intérêt des Blaugranas. Pour l’heure, le dossier avance lentement mais pourrait se décanter ces prochaines semaines. De quoi annoncer un été fantastique pour les supporters culés.