Barça Mercato : Négociations secrètes, le dossier Rüdiger relancé !

Publié par Thomas le 31 mars 2022 à 14:52

Courtisé par de grosses écuries en Europe comme le PSG et le Bayern Munich, Antonio Rüdiger pourrait finalement rejoindre le Barça libre cet été.

Barça Mercato : L’agent de Rüdiger est à Barcelone

Dans le viseur de plusieurs cadors cette saison, l’international allemand Antonio Rüdiger risque sans nul doute d’agiter le prochain marché des transferts. En fin de contrat en juin à Chelsea, le défenseur central souhaite rejoindre un nouveau club cet été et voit une foule de prétendants se dresser devant lui. Objectif de Leonardo au Paris Saint-Germain, mais aussi du Bayern, du Barça et du Real Madrid, le champion d’Europe avec les Blues devra faire un choix ces prochaines semaines pour son futur.

Si le FC Barcelone semblait en retrait dans le dossier, l’écurie blaugrana a fait une avancée spectaculaire ce jeudi, plaçant le club comme grand favori désormais. Comme le révèle en exclusivité Sky Sport, l’agent de Rüdiger est parti à la rencontre de Mateu Alemany (directeur sportif) et Jordi Cruyff (membre du staff de Xavi) ce jeudi matin à Barcelone. Aux termes d’une réunion classée secrète, les deux parties ont discuté d’un futur transfert du défenseur allemand au Barça. Un entretien de plus de trois heures, qui a pris place au prestigieux hôtel "The Barcelona Edition". La source rappelle que les Catalans souhaitent attirer le joueur de 29 ans gratuitement à la fin de son contrat cet été à Chelsea.

Un départ inévitable de Stamford Bridge

Si l’idée d’une prolongation courte durée était un temps évoqué au sein de l’entité londonienne, le deal est finalement tombé à l’eau à la suite des sanctions infligées à Chelsea par l’état britannique. Dans l’attente d’un rachat, les Blues se voient dans l’obligation de laisser partir leur roc en défense, lui qui négociait depuis de longs mois pour une revalorisation salariale. Un départ d’ores et déjà acté donc pour l’ancien joueur de la Roma qui aura passé cinq saisons chez les champions d’Europe.