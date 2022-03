PSG Mercato : Succession Ramos, c’est bouclé pour Antonio Rüdiger

Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2022 à 18:04

En fin de contrat à Chelsea, Antonio Rüdiger intéresse le PSG pour l’après-Sergio Ramos. Mais tout serait déjà réglé pour le défenseur de Chelsea.

Antonio Rüdiger s’apprête à quitter Chelsea

D’après le journal Sport Bild, Antonio Rüdiger s’était mis d’accord avec la direction de Chelsea afin de renouveler son bail qui expire le 30 juin prochain. Cependant, les sanctions infligées par le gouvernement britannique au propriétaire du club londonien, Roman Abramovitch, auraient fait capoter l’affaire.

Débarqué en juillet 2019 en provenance de l’AS Roma contre un chèque de 35 millions d’euros, le défenseur central de 29 ans se dirige donc tout droit vers un départ de Chelsea. En quête d’un renfort de poids à ce porte afin de pousser Sergio Ramos vers une autre destination, le Paris Saint-Germain serait d’ores et déjà en contact avec l’entourage de l’international allemand.

Mais le club de la capitale n’est pas seul sur la piste menant au protégé de Thomas Tuchel. D’ailleurs, un autre cador européen serait sur le point d’officialiser la signature à venir de Rüdiger.

PSG Mercato : La Juve gagne la bataille pour Rüdiger

En effet, d’après les informations relayées ce samedi par La Gazzetta dello Sport, Antonio Rüdiger va défendre les couleurs de la Juventus Turin à compter de la saison prochaine. Libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, le joueur formé au Borussia Dortmund aurait trouvé un accord avec la Vieille Dame sur la base d’un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2026, avec à la clé un salaire de 6,5 millions d’euros par saison.

Le média transalpin explique que cette opération a été rendue possible grâce au « Decreto Crescita », avantages fiscaux pour les joueurs et salaires moins lourds pour les clubs. Annoncé dans les plans du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Antonio Rüdiger aurait ainsi fait le choix de la Juventus Turin et du championnat italien pour la suite de sa carrière.

Une très mauvaise nouvelle pour le Paris SG qui comptait sur ce coup à 0 euro pour se débarrasser de Sergio Ramos à l’issue de la saison.