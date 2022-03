FC Lorient : Une mauvaise nouvelle tombe au FCL avant Paris !

Publié par Jules le 31 mars 2022 à 16:17

Le FC Lorient, qui joue encore sa place en Ligue 1 la saison prochaine et qui se déplace à Paris ce week-end, vient de recevoir une mauvaise nouvelle.

FC Lorient : Un international nigérian absent contre le PSG ?

À quelques matchs de la fin de saison, l'avenir des Merlus en Ligue 1 est encore incertain. Le FC Lorient, actuel 16e au classement, n'a qu'un seul petit point d'avance sur l'AS Saint-Etienne, 18e et barragiste. En plus de ça, Lorient va disputer un match qui s'annonce compliqué face au Paris Saint-Germain ce week-end, d'autant plus que les Merlus pourraient être privés de l'un de leur titulaire au milieu de terrain, avec la blessure de Bonke Innocent avec la sélection nigériane.

D'après les informations du quotidien Ouest-France, Bonke Innocent va en effet rejoindre Stéphane Diarra à l'infirmerie et risque très fortement d'être absent lors de la rencontre face au leader du championnat. Le milieu de terrain doit atterrir dans le Morbihan aujourd'hui pour passer des tests, lui qui n'a pas joué le dernier match des Super Eagles. Christophe Pelissier, l'entraîneur lorientais, est resté prudent au sujet de son joueur. " On attend de savoir ce qu’il a ", a sobrement lâché le technicien breton.

Le FC Lorient peut compter sur d'autres élements

Dans le sens des retours de blessure, le constat est plutôt positif pour le FC Lorient qui va récupérer plusieurs éléments pour le sprint final en vue du maintien. Ainsi, Enzo Le Fée, qui souffrait d'une gêne avec l'Équipe de France espoir était aujourd'hui de retour à l'entraînement et sera, normalement, disponible pour le déplacement au Parc des Princes. Même chose pour Ibrahima Koné, un temps incertain pour la prochaine rencontre du club breton.

Quoi qu'il en soit, la blessure de Bonke Innocent est un coup dur pour Christophe Pélissier qui va sûrement devoir composer sans son milieu de terrain arrivé cet hiver en provenance de Malmö. L'international nigérian (2 sélections) a pris part aux sept dernières rencontres du FC Lorient en Ligue 1, pour un bilan de 3 victoirs, 2 nuls et 2 défaites et le joueur n'est pas totalement étranger au bon retour des Merlus dans la course au maintien.