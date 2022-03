ASSE Mercato : Prolongation, Pascal Dupraz fait le forcing !

Publié par ALEXIS le 31 mars 2022 à 20:22

Nouveau coach de l’ ASSE, Pascal Dupraz a signé un contrat de courte durée. Toutefois, il tenterait de se faire prolonger en prévision du maintien en L1.

ASSE Mercato : Dupraz, « ses coups de pression provoquent des agacements »

Recruté par l’ ASSE le 14 décembre 2021, pour succéder à Claude Puel (60 ans), Pascal Dupraz (59 ans) a signé un contrat de six mois. Mais il ne rate pas une occasion de répéter qu’il part en mai à l’issue du dernier match de la saison. Selon L’Équipe, il met ainsi la pression sur la direction de l’AS Saint-Étienne, afin que son contrat soit prolongé. Cela agacerait en interne d’après le journaliste Bernard Lions.

« L’entraîneur des Verts ne manque pas une occasion de rappeler que son mandat s'achève au 1er juillet. Ses coups de pression afin de prolonger provoquent quelques agacements », a écrit le journaliste du quotidien sportif.

Un contrat de 6 mois pourtant bien défini au départ

Ce dernier rappelle justement que Pascal Dupraz avait pourtant été bien prévenu de la durée de son contrat et de sa mission, qui consiste à maintenir l’ ASSE en Ligue 1. D’après confrère, lorsque la direction des Verts a confié la succession de Claude Puel au poste d'entraîneur à technicien savoyard, « le deal a pourtant été clair d'entrée : sa mission maintien court sur six mois ».

L' ASSE est 18e de Ligue 1 et barragiste, à 9 journées de la fin de la saison. Pascal Dupraz a pris l'équipe en main à la mi-décembre 2021, à la 20e place. Son bilan en championnat est positif. Il a glané 15 points en 11 matchs dirigés, soit 4 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Son équipe est sur une série d'invincibilité d'une victoire et 2 matchs nuls, depuis sa défaite contre le PSG (3-1) à Paris.