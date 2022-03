PSG Mercato : Montpellier HSC proche d’un joli coup au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2022 à 23:22

À quelques mois de la fin de saison, les lignes bougent entre le PSG et Montpellier HSC. Le club pailladin viserait un gros coup dans la capitale.

Le MHSC intéressé par une joueuse du PSG

Si l’avenir de Kylian Mbappé préoccupe au plus haut niveau les dirigeants du Paris Saint-Germain, les dossiers de certaines cadres de la section féminine donneraient également des sueurs froides à la direction du club de la capitale. En effet, après avoir annoncé la prolongation de Grace Geyoro, le Paris SG aimerait aussi étendre le bail de son attaquante vedette Marie-Antoinette Katoto et Léa Khélifi. En fin de contrat en juin prochain, l’ancienne Dijonnaise n’a toujours pas paraphé un nouvel engagement et attire déjà les envies de plusieurs clubs locaux et étrangers. Il y a quelques semaines, Loïc Tanzi annonçait que Montpellier Hérault Sport Club s’était rapproché de la milieu de terrain de 22 ans en vue d’une arrivée gratuite l’été prochain.

Ce jeudi, le journaliste de RMC Sport confirme que l’internationale française se rapproche très sérieusement d’un accord avec le club héraultais. Une tendance confirmée par le journal Le Parisien qui assure que Léa Khélifi serait bel et bien en discussions avancées avec les dirigeants du club de Montpellier. Après l’avoir eu sous ses ordres à Dijon, le coach montpelliérain Yannick Chandioux aimerait à nouveau collaborer avec elle du côté de Montpellier. Et pourtant, le Paris Saint-Germain a fait une proposition à sa joueuse.

PSG Mercato : Léa Khélifi prête à changer d’air cet été ?

Arrivée en juillet 2019 en provenance du FC Metz, Léa Khélifi a eu du mal à s’imposer au sein de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain, mais semble avoir franchi un palier cette saison sous les ordres de Didier Ollé-Nicolle. Alors que son contrat se termine le 30 juin prochain, la native de Strasbourg aurait reçu une offre de prolongation de la part de sa direction, selon les renseignements recueillis par Loïc Tanzi. Toutefois, le journaliste sportif précise que Léa Khélifi, qui n’est pas vraiment un premier choix dans les plans de l’entraîneur parisien, pencherait plutôt pour un changement d’air à l’issue de la saison. D’autant que d’autres clubs comme Everton seraient attentifs à sa situation.

Affaire à suivre donc...