OM Mercato : Veretout à Marseille, la tension monte à l’AS Rome !

Publié par Timothée Jean le 01 avril 2022 à 07:52

La situation se tend entre l’AS Rome et Jordan Veretout. En quête d'un nouveau milieu de terrain, l’ OM serait proche de boucler son transfert.

OM Mercato : Le bras de fer est lancé entre Veretout et l’AS Rome

Cela semblait impossible il y a encore quelques semaines. Et pourtant, la situation s’est décantée ces derniers jours. Relégué au rang de remplaçant depuis l’arrivée de José Mourinho aux commandes de l’AS Rome, Jordan Veretout n’a pas été convoqué en Équipe de France par Didier Deschamps. Le milieu de tricolore a profité de la trêve internationale pour se rendre à Monaco afin de fêter l’anniversaire de sa femme. Seulement, sa compagne, testée positive à la Covid-19e à la vieille de cette fête, a refusé de reporter ou annuler cette célébration. Un tel comportement a suscité une grosse polémique en Italie.

Jordan Veretout est à présent dans l’œil du cyclone. Et comme si cela ne suffisait pas, Calciomercato indique que l’international français entretient désormais une relation conflictuelle avec sa direction. L’ancien Nantais refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin 2024 avec l’AS Rome, créant une atmosphère très tendue entre lui et ses dirigeants. Au point où son départ à l’issue de la saison semble inéluctable. Le Corriere dello Sport explique pour sa part que Jordan Veretout aurait fait savoir à sa direction que sa décision était irréversible. Le joueur de 29 ans, désireux de changer d’air, serait même prêt à forcer la main à l’AS Rome en vue de faciliter son départ à l’ OM, indique le média italien.

Marseille en pole position pour Jordan Veretout

En manque de temps de jeu à La Rome, l’ancien Nantais semble donc déterminé à retourner en France. Car si peu de clubs étrangers se bousculent pour lui, l’ OM serait déjà passé à l’offensive pour sa signature. Toujours selon le média transalpin, l’Olympique de Marseille aurait formulé une offre d’environ 8 millions d’euros pour son transfert. Une offre vite déclinée par les Romains. Toutefois, face à la posture de son milieu de terrain, le club italien serait finalement prêt à revoir ses exigences financières à la baisse afin d’acter son départ le plus rapidement possible. Ainsi, il n’est pas à exclure que l’ OM et l’AS Rome parviennent à trouver un terrain d’entente pour son transfert.