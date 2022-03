AC Milan Mercato : Chelsea, les Milanais rêvent de Jorginho

Publié par Thomas G. le 24 mars 2022 à 14:54

L'AC Milan serait entré dans la course pour faire signer le milieu international italien, Jorginho. Le joueur n'a plus qu'un an de contrat avec Chelsea.

AC Milan Mercato : Les Rossoneri se mêlent à la lutte pour Jorginho

Au même titre que la Juventus, l’AC Milan a flairé le bon coup avec Jorginho. Les restrictions qui touchent Chelsea impactent aussi les joueurs. Les Blues ne peuvent plus prolonger les contrats qui arrivent à expiration. Ainsi, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger et César Azpilicueta devraient quitter le club en fin de saison.

Certains joueurs ont quant à eux leur contrat qui expire en juin 2023, c’est le cas de N’Golo Kanté et de Jorginho. L’international italien fait l’objet de nombreuses convoitises en Serie A. Après son titre à l'Euro et en Ligue des Champions, l'AC Milan sait que le milieu de Chelsea est une valeur sûre. De plus, il a évolué à Naples et à Hellas Verone, son adaptation sera donc plus rapide. Sa situation contractuelle pourrait faciliter la transaction puisqu'il pourrait coûter aux alentours des 40 millions d’euros. Le troisième Ballon d’Or avait été acheté pour 65 millions d’euros en 2018 par Chelsea.

L’AC Milan veut se réinstaller en Europe

Après avoir retrouvé son rang au niveau local, les Milanais veulent poursuivre leur retour en retrouvant leur gloire d’antan au niveau européen. L’AC Milan est le deuxième club le plus titré en Ligue des Champions derrière le Real Madrid, avec sept sacres. Le dernier titre européen date de 2007, à l’époque où Paolo Maldini était capitaine des Rossoneri.

Les Milanais se positionnent sur les meilleurs talents européens comme Rafael Leão, Sandro Tonali ou encore Brahim Diaz. En parallèle, les Rossoneri essaient de multiplier les bonnes pioches à moindre coût comme ce fut le cas avec Olivier Giroud ou encore Ismaël Bennacer. Selon les informations du média italien Calciomercato, l’AC Milan se renseigne sur trois joueurs, Charles De Ketelaere, Divock Origi et Jorginho. Des joueurs capables d’aider les Milanais à conquérir un 8e sacre en Ligue des Champions.