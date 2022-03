Clermont Foot : Mauvaises nouvelles pour Gastien avant le FC Nantes !

Publié par ALEXIS le 30 mars 2022 à 18:03

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Clermont Foot à l’approche du match contre le FC Nantes. En plus de Cédric Hountondji, le promu compte deux blessés.

Clermont sans Hountondji, Rashani et Hamel contre le FC Nantes

Victime d’une fracture au bras, Cédric Hountondji ne jouera pas avec Clermont Foot, face au FC Nantes, samedi (15h). En plus du défenseur central, le club promu en Ligue 1 ne pourra pas compter sur Elbasan Rashani. Ce dernier s’est blessé avec la sélection du Kosovo pendant la trêve internationale. Selon les informations de La Montagne, l’ailier gauche du CF63 souffre d’un claquage au niveau des ischio-jambiers. Rentré de son pays natal, mardi, il devrait manquer le match face aux Canaris. L’autre mauvaise nouvelle concerne Yves Hamel. L’avant-centre de 28 ans a été victime d’une déchirure musculaire d’après l’entraineur de Clermont Foot.

En revanche, Pascal Gastien actera le retour de son meilleur buteur, Mohamed Bayo. L'international guinéen (11 sélections, 3 buts) a profité de la trêve de deux semaines pour se remettre d’une gêne à la hanche, début mars. Sur les photos de la séance d’entraînement de ce mercredi, publiée par le club auvergnat sur son site internet, l’attaquant semble affuté, 4 jours avant la réception des Nantais. D’après Made In Foot, il est " parfaitement opérationnel " pour affronter les Jaune et Vert. Rappelons que Mohamed Bayo est auteur de 10 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison et est classé dans le Top 8 des meilleurs buteurs de la Ligue 1.

Le promu sous la menace de l'ASSE

17e de Ligue 1 avec 28 points, Clermont Foot est menacé de relégation en Ligue 2, avant son match contre le FCN, au stade Gabriel-Montpied. Les Auvergnats sont sous la menace directe de l'ASSE, qui n'a qu'un point de moins que le promu. En cas de défaite, Mohamed Bayo et ses coéquipiers se retrouveraient à la 18e place de barragiste si les Stéphanois prennent au moins un point contre l'OM, dimanche au stade Geoffroy-Guichard.