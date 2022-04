Arsenal Mercato : Arteta a trouvé le successeur de Granit Xhaka !

Publié par Thomas G. le 01 avril 2022 à 18:02

Arsenal a trouvé son prochain milieu de terrain, un international belge de Leicester pourrait débarquer à Londres pour remplacer Granit Xhaka.

Arsenal Mercato : Mikel Arteta veut Youri Tielemans

Depuis des mois, les Gunners sont en contact avec les représentants de Youri Tielemans. Le joueur belge est en fin de contrat avec Leicester en juin 2023 et a refusé plusieurs offres de prolongation du club. Les Foxes ont fixé son prix à 25 millions de livres une somme relativement basse pour un international qui est considéré comme l’un des meilleurs milieux de Premier League.

Selon The Telegraph, Arsenal serait bien décidé à faire signer le Belge pour permettre à Mikel Arteta de l’associer à Martin Odegaard et Thomas Partey. Il se murmure que Granit Xhaka n’entrerait plus dans les plans de l’entraîneur espagnol qui souhaiterait, de son côté, le remplacer par un milieu plus à l’aise balle au pied. Les Gunners pistent également l’international Brésilien Phillipe Coutinho. La qualification en Ligue des Champions reste cependant une condition sine qua non pour faire signer Tielemans à l'Emirates Stadium.

Le renouveau d’Arsenal passe par un mercato réussi

Les Gunners vont devoir faire un mercato du même acabit que celui de l’été dernier. L’ambition de Mikel Arteta est de bâtir une équipe qui sera capable de se battre pour le titre en Premier League. Actuellement, le retard est considérable avec les trois cadors du trio de tête (Man City, Liverpool, Chelsea).

Les Gunners veulent se renforcer en défense, au milieu de terrain et en attaque. Arsenal s’est d'ailleurs récemment positionné sur le buteur argentin Paulo Dybala. Dans l’optique de satisfaire les besoins de l'entraîneur espagnol, le propriétaire du club Stan Kroenke, lui a promis une enveloppe de 150 millions d’euros pour recruter cet été.