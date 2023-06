Pas opposé à un départ de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi voit néanmoins l’un de ses prétendants s’éloigner de plus en plus.

Mercato OM : Mattéo Guendouzi n'exclut pas un départ

Mattéo Guendouzi sort d'une saison compliquée à l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain français était très peu utilisé par l'entraîneur Igor Tudor lors des derniers matchs de l'OM. Et lors qu'il était aligné sur le terrain, le joueur de 24 ans (43 matchs toutes compétitions confondues, 5 buts et 5 passes décisives) a souvent été repositionné à un poste plus offensif, tout juste derrière l'attaquant.

Ce repositionnement ne l'a pas aidé à performer, au point où Mattéo Guendouzi a progressivement perdu son statut de titulaire indiscutable à l'OM. Mécontent de cette situation, le joueur de 24 ans ne s'oppose plus à un départ de l’OM et prévoit de s'entretenir avec le nouvel entraîneur choisi par sa direction dans le but d’obtenir des garanties concernant son temps de jeu. En l’absence de ces garanties, il devrait alors quitter le club en dépit de son attachement à Marseille. Plusieurs clubs européens s’activent déjà en coulisses en vue de boucler sa signature.

Aston Villa tient son nouveau milieu de terrain

En janvier dernier, Mattéo Guendouzi était proche de rejoindre Aston Villa. Son ancien entraîneur à Arsenal, Unai Emery, était très favorable à son arrivée chez les Villans, mais l'accord ne s'est pas concrétisé. Bien que le technicien espagnol apprécie toujours son profil, Aston Villa vient de recruter un nouveau milieu de terrain en la personne de Youri Tielemans, en provenance de Leicester City. Ce recrutement écarte l’idée d'un retour à la charge pour Mattéo Guendouzi. L’ancien joueur d’Arsenal devrait donc prendre une autre destination s’il décidait de quitter l’OM cet été.

West Ham ou encore Brighton seraient toujours intéressés par ses services. Mattéo Guendouzi a aussi la possibilité de rebondir en Serie A. La presse italienne a récemment fait état d’un intérêt pressant de la Juventus pour le milieu de terrain de l’OM. Après avoir recruté Arkadiusz Milik sous la forme d'un prêt l'été dernier en provenance de Marseille, les Bianconeri envisagent de signer un autre joueur du club phocéen. Les négociations entre les différentes parties devaient commencer dans les prochains jours. L'Inter Milan serait également sur ses traces.