Barça Mercato : Après Rüdiger, Barcelone veut un joyau français !

Publié par Thomas le 02 avril 2022 à 00:22

À la recherche de renforts de poids pour la prochaine saison, le Barça aurait jeté son dévolu sur un international français en défense.

Barça Mercato : Jules Koundé dans les plans de Barcelone

Discret l’année dernière en termes de dépenses, le FC Barcelone compte mener à bien un mercato historique cet été, recrutant dans tous les secteurs de jeu. Après les signatures de Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea) pour 0€, les Blaugranas se sont récemment positionnés sur d’autres dossiers chauds. Secteur jugé prioritaire pour la prochaine saison, la défense centrale catalane devrait connaître du mouvement ces prochains mois. Avec des éléments vieillissants comme Gerard Piqué ou des flops comme Lenglet et Umtiti, le Barça souhaite enrôler un nouveau central et serait entré dans la course pour un international français.

Comme le révèle Sport ce vendredi, le FC Barcelone souhaiterait enrôler Jules Koundé cet été. Xavi serait un grand fan du joueur sévillan, véritable sensation cette saison en Liga. Courtisé l’été dernier par plusieurs grands clubs et proche de rejoindre Chelsea, le défenseur tricolore voit une grande liste de prétendants lui faire la cour ces derniers mois. Parmi les écuries intéressées, on retrouve notamment le PSG, le Real Madrid et Manchester United.

Si les Blues étaient encore dans la course pour recruter l’ancien bordelais, la récente sanction financière infligée au club londonien a mis fin à toutes les négociations. Koundé souhaiterait de son côté quitter le FC Séville, pour rejoindre un cador cet été et franchir un pas de géant dans sa jeune carrière. Une très jolie opération pour Joan Laporta bien que le prix du joueur pourrait être un frein pour les Catalans.

Le FC Barcelone a tenté Thomas Meunier cet hiver

Auteur d’un mercato hivernal ambitieux, le Barça aurait pu frapper un très joli coup en défense, du côté du Borussia Dortmund. Désireux de parfaire son couloir droit, aujourd’hui occupé par Dani Alves, les Blaugranas étaient tout proche de recruter Thomas Meunier. L’ancien parisien avait donné son feu vert à Barcelone et n’attendait plus que l’aval du BVB. Malheureusement pour le Belge, les Jaune et Noir ont posé leur veto au dernier moment, avortant le transfert. " C’était l’opportunité d’une vie, c’est dur ", a confirmé le défenseur ce vendredi, un brin déçu.