ASSE-OM : Les compos tombent ! Coup dur confirmé pour Sampaoli

Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2022 à 14:46

À moins d’une heure du choc entre l’ ASSE et l’ OM, les compositions des deux équipes sont connues. Jorge Sampaoli, le coach marseillais, voit rouge.

Jorge Sampaoli avec 4 défenseurs face à l’ ASSE

Reporté à ce dimanche en raison de la neige, le match de la 30e journée de Ligue 1 entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille va débuter à 15h00 au stade Geoffroy-Guichard. Contraints de battre les Verts pour récupérer sa place de deuxième après le match nul entre le Stade Rennais et l’OGC Nice, Jorge Sampaoli et les Marseillais vont devoir composer avec plusieurs absences, notamment en défense.

Pour rappel, le coach de l’équipe phocéenne est privé de cinq joueurs, pour différentes raisons. Luan Peres est suspendu, Leonardo Balerdi est blessé et indisponible jusqu’à la fin de saison tandis qu'Alvaro Gonzalez est lui écarté par l’entraîneur argentin. Toujours avec sa sélection, l’attaquant polonais Arkadiusz Milik est lui aussi absent pour cette rencontre, tout comme l'inernational américain Konrad de la Fuente (20 ans), blessé également. Pour pallier ces nombreux forfaits, Sampaoli a fait appel à plusieurs jeunes joueurs comme Oussama Targhalline (19 ans), Salim Ben Seghir (19 ans) et Aylan Benyahia-Tani (16 ans).

Du côté de l’ASSE, comme à son habitude désormais, pas ou peu de surprises pour Pascal Dupraz qui aligne un onze « classique » pour affronter l’OM. Mahdi Camara (23 ans) est préféré à l'inernational camerounais Harold Moukoudi (24 ans) dans l'axe. En attaque, Enzo Crivelli (27 ans), qui connait son premier groupe, devrait jouer une demi-heure dans cette rencontre en fonction du déroulé du match.

Les compositions officielles de l’ ASSE et l’ OM

La compo de l'ASSE : Bernardoni - Camara, Nadé, Mangala - Thioub, Youssouf, Gourna-Douath, Kolodziejczak - Boudebouz - Nordin, Bouanga

La compo de l'OM : Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gerson - Harit, Payet, Dieng.