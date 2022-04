OM Mercato : L'énorme confidence de Sampaoli sur son avenir

Publié par Ange A. le 04 avril 2022 à 06:35

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a lié son avenir en Provence à un grand objectif du club cette saison.

Jorge Sampaoli affiche un souhait fort pour son avenir

Les dernières semaines n’ont pas été de tout repos pour Jorge Sampaoli. Alors que l’Olympique de Marseille accusait un coup de mou en championnat, le technicien argentin essuyait les critiques. Ses choix et sa gestion de certains joueurs, comme Arkadiusz Milik ou encore Steve Mandanda, étaient notamment contestés. Certains évoquaient même déjà un départ de l’Argentin arrivé il y a un an. Dimanche, l’entraîneur de 62 ans a fait une importante mise au point concernant son avenir à l’OM. Il lie son futur à Marseille à l’atteinte d’un grand objectif du club cette saison. Faute de quoi, le successeur de Villas-Boas pourrait claquer la porte au terme de cet exercice. Ce alors que son contrat court encore jusqu’en 2023.

La condition de Sampaoli pour rester à Marseille

Pour Jorge Sampaoli, une qualification de Marseille en Ligue des champions garantirait son avenir en Provence. « Je veux me qualifier pour la Ligue des champions. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de cette ville. Sinon, je ne vais pas être heureux. Pour ça, on a besoin d’une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une coupe d’Europe », a révélé El Pelado dans un entretien au Canal Football Club.

Il faut dire que l’OM est bien parti pour signer son retour en C1. Dimanche, le club phocéen a signé un précieux succès contre Saint-Étienne (4-2) à Geoffroy-Guichard. Dauphins du PSG, les Olympiens disposent désormais de trois points d’avance sur le SRFC (3e) et de cinq unités sur Strasbourg et Nice, respectivement 4e et 5e. Avec huit journées encore à disputer, Sampaoli et ses troupes peuvent conforter leur 2e place synonyme de retour en C1 la saison prochaine.