OL : Moussa Dembélé encore plus dans la légende de Lyon

Publié par Ange A. le 04 avril 2022 à 07:35

Double buteur lors de la victoire contre Angers dimanche, Moussa Dembélé a dépassé un record de Karim Benzema avec l’ OL en Ligue 1.

Moussa Dembélé dépasse Karim Benzema en Ligue 1

L’Olympique Lyonnais a renoué avec le succès dimanche devant son public. L’ OL a signé une victoire (3-2) contre l’Angers SCO lors de la 30e journée. Arrivé à Lyon jeudi, Tetê a offert la victoire à Lyon deux minutes après son entrée en jeu. Alors que la performance de l’ailier brésilien est saluée, Moussa Dembélé a été décisif lors de ce précieux succès au Groupama Stadium. Le capitaine lyonnais du jour y est allé de son doublé contre le club de l’Anjou. Grâce à ses deux réalisations, il entre un peu plus dans la légende du club. Auteur de ses 43 et 44 réalisations, l’attaquant de 25 ans dispose désormais de plus de buts en Ligue 1 que Karim Benzema et Simo Nikolic (43 buts).

Un nouveau record en vue pour Dembélé à l’ OL

Avec son nouveau doublé, Moussa Dembélé confirme son retour en forme cette saison. L’attaquant de l’ OL est en déjà à 13 buts sur la campagne en cours, dont 12 en Ligue 1. Il compte aussi 3 passes décisives. S’il dépasse Karim Benzema en championnat, Dembélé est encore derrière concernant le nombre de buts inscrits par le capitaine du Real Madrid à l’ OL. KB9 a fait trembler les filets à 66 reprises en 148 apparitions sous le maillot des Gones. Le numéro 9 lyonnais totalise pour le moment 58 réalisations en 134 rencontres. Il n’est plus qu’à huit unités de l’attaquant madrilène. Avec huit journées de championnat encore à disputer et au moins deux matchs de Coupe d’Europe, le natif de Pontoise peut aller chercher cet autre record de Benzema.

Un possible départ de Dembélé ?

Au vu de sa saison, le nom de Moussa Dembélé est associé à Manchester United depuis quelques semaines. Avec la flopée de départs annoncée en attaque chez les Reds Devils, le pensionnaire d’Old Trafford aurait coché le nom du buteur de l’ OL. Celui-ci ne disposera plus que d’un an de contrat au terme de cet exercice. Il est coté à 17 millions d’euros sur Transfermarkt. Jean-Michel Aulas devrait réclamer un montant supérieur après avoir déboursé 22 millions d’euros pour le recruter en 2018 en provenance du Celtic Glasgow.