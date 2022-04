PSG Mercato : Entre Paris et le Real, le clan Tchouaméni a tranché

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2022 à 09:22

Excellent à Monaco, Aurélien Tchouaméni attise les convoitises du PSG et du Real Madrid. Et le clan du joueur aurait une préférence pour son avenir.

La signature d’Aurélien Tchouaméni réclamée au Paris SG

Présent en conférence de presse avec l’équipe de France, dimanche passé s’est montré élogieux envers le Paris Saint-Germain. Expliquant notamment que « c’est un top club, avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d'investissements depuis qu'il y a l'ère qatarie. Ils ont des objectifs. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas encore réussi à gagner la Ligue des Champions, mais ils ont plein de titres. Ils ont de grands joueurs. Forcément, ils ont envie d'aller chercher encore plus loin. Je considère le PSG comme une grande équipe. »

Annoncé proche du Real Madrid, club avec lequel il aurait même déjà un accord pour l’été prochain, mais démenti par son entourage, le milieu de terrain de l’AS Monaco n’exclut pas forcément un transfert vers la capitale. Comme Kylian Mbappé en 2017, l’international tricolore de 22 ans pourrait ainsi quitter la Principauté pour venir grandir davantage au Paris SG avant d’envisager une aventure à l’étranger. Pour Jérôme Rothen, alors que l’ancien joueur de Bordeaux est annoncé sur le départ à l’issue de la saison, les dirigeants parisiens doivent absolument tout mettre en oeuvre afin de ne pas passer à côté de ce joli coup promoteur.

« Tchouaméni, c'est un joueur d'avenir. Un joueur d'avenir et déjà un joueur de très très haut niveau (…) Je pense qu'il est bien au-dessus de la moyenne d'un point de vue technique, d'un point de vue physique et au niveau de la vision du jeu (…) En plus, il a beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain parce que lui, qui joue dans le championnat, sait ce que représente le PSG aujourd'hui en France. Contrairement à certains étrangers qui s'en caguent complètement et qui regardent juste le chèque qu'ils vont avoir », a expliqué Rothen sur les antennes de RMC Sport.

Au regard de ses prestations aussi bien en club qu’en sélection, le natif de Rouen possède effectivement un profil adapté aux besoins du PSG, mais l’affaire est encore loin d’être dite pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Tchouaméni détourné de Paris par son entourage ?

À la recherche d'un nouveau milieu de terrain capable d'apporter du volume physique afin d’épauler Marco Verratti, le Paris Saint-Germain est bel et bien positionné pour recruter Aurélien Tchouaméni lors du prochain mercato estival. Récemment, le média Goal Espagne a révélé que le leader du championnat de Ligue 1 « semble être en bonne position » pour recruter le numéro de l’AS Monaco. Seulement, la journaliste Carine Galli pense que l’entourage du joueur va le pousser vers l’étranger, notamment le Real Madrid, Chelsea, Manchester United ou la Juventus Turin, plutôt que le club de la capitale.

« Est-ce que quand on voit le PSG et qu’on voit tout ce qu’il se passe depuis plusieurs années au sein du PSG, c’est-à-dire des joueurs qui soit n’arrivent pas à éclore comme ils devraient éclore, soit des joueurs qu’on perd un peu parce que c’est un environnement à part, son entourage va se dire que la case étranger va être déjà choisie ? », s’est interrogée la journaliste sportive sur le plateau de La Chaîne L’équipe avant d’indiquer que le PSG ferait une énorme erreur s’il ne tente pas sa chance pour le milieu de l’AS Monaco.

« Cela peut se comprendre. L’erreur serait que le PSG ne se mette pas sur lui. Mais le PSG n’a pas tous les joueurs qu’il espère. Évidemment, qu’on a envie qu’il reste en Ligue 1, mais pour lui, on peut se dire que la case PSG peut être casse-gueule », précise Carine Galli.

Le feuilleton Tchouaméni bat donc son aile.