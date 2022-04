Barça Mercato : Un international portugais se rapproche de Barcelone

Publié par Jules le 04 avril 2022 à 20:59

Après le bon retour du Barça cette saison, Xavi souhaite préparer l'avenir pour éviter que le club ne retombe dans ses travers.

Barça Mercato : Un milieu de terrain portugais dans le viseur de Xavi

Alors que le club avance très bien sur le dossier Lewandowski depuis quelques semaines, les Blaugranas auraient également à l'esprit de se renforcer dans l'entrejeu cet été et souhaiteraient piocher en Premier League à ce poste. En effet, David Ornstein, journaliste chez The Athletic, croit savoir que le Barça aurait jeté son dévolu sur un milieu portugais qui évolue en Angleterre. Ruben Neves, jouant actuellement sous les couleurs de Wolverhampton, serait pisté par Xavi et son staff.

Arrivé en 2017 en provenance de Porto, le milieu de terrain de 25 ans est, depuis, devenu un véritable cadre au sein du vestiaire des Wolves, une équipe connue pour être particulièrement lusophone. Le club est d'ailleurs plutôt habitué à discuter avec le Barça. En effet, Nelson Semedo et Francisco Trincao sont arrivés en prêt du FC Barcelone récemment, tandis qu'Adama Traoré a emprunté le chemin inverse.

Ruben Neves veut rejoindre le Barça

À en croire le journaliste de The Athletic, l'intérêt du Barça pour Neves ne serait pas à sens unique, loin de là. L'international portugais (26 sélections) voudrait quitter l'Angleterre pour relever un nouveau challenge, et la perspective d'évoluer en Catalogne lui plairait tout particulièrement. Sur ce point-là, deux des trois parties seraient alors prêtes à tomber d'accord. Il ne manque donc plus que les Wolves qui pourraient se laisser tenter si une belle offre arrivait sur la table.

Ce transfert est de moins en moins irréaliste, surtout que de leurs côtés, les Wolves ont déjà préparé une short-list pour remplacer leur milieu de terrain en cas de départ vers le Barça. Une liste qui, comme souvent avec Wolverhampton, a un gros accent portugais. Parmi ces noms, Matheus Nunes et Palhinha, qui évoluent tous deux au Sporting CP.