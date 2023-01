FC Barcelone Mercato : Le Barça acte la signature d'un crack portugais

Publié par Thomas G. le 06 janvier 2023 à 16:05

Conscient de la nécessité de recruter un remplaçant à Sergio Busquets, le FC Barcelone serait proche de recruter un milieu de terrain portugais.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis le 1er janvier et le FC Barcelone devrait être l’un des clubs à suivre. Les Blaugranas sont à la recherche d’un potentiel successeur de Sergio Busquets depuis le début de saison. Malgré la volonté des Catalans de prolonger le contrat de Sergio Busquets, la quête d’un nouveau milieu de terrain se poursuit. L’avenir incertain du champion du monde 2010 pousse les Blaugranas à recruter un nouveau maître à jouer capable d’animer le jeu du Barça.

En parallèle, Xavi et la direction du Barça ne sont pas convaincus par les prestations de Franck Kessié au poste de sentinelle. Les dirigeants du FC Barcelone ont multiplié les pistes pour dénicher la perle rare. Dans cette optique, le FC Barcelone avait notamment coché les noms de Martin Zubimendi (Real Sociedad) et Ruben Neves (Wolverhampton). Le jeune espoir espagnol avait les faveurs de Xavi, tandis que l’international portugais était le choix numéro 1 de Joan Laporta et Mateu Alemany. Ces dernières semaines, les deux dirigeants auraient tenté de convaincre l’entraîneur du Barça de miser sur Ruben Neves.

FC Barcelone Mercato : Le Barça fonce sur Ruben Neves

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone serait proche de finaliser l’arrivée de Ruben Neves. Les Blaugranas auraient accéléré le dossier après l’échec dans les négociations avec N’Golo Kanté. L’international français se dirige vers une prolongation avec Chelsea jusqu’en 2026. Ruben Neves est désormais le grand favori pour succéder à Sergio Busquets.

L’unique obstacle à l’arrivée du milieu portugais serait le feu vert de Xavi. L’entraîneur du Barça ne serait pas convaincu par la capacité de Ruben Neves à endosser le rôle de sentinelle. Le technicien espagnol souhaiterait recruter Martin Zubimendi ou confier les clés du jeu du FC Barcelone à Frenkie de Jong.