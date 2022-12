FC Barcelone Mercato : Le Barça donne tout pour un maestro portugais

Publié par Thomas G. le 28 décembre 2022 à 01:25

Mis sous pression par la situation contractuelle de Sergio Busquets, le FC Barcelone aurait progressé pour la venue d'un milieu portugais.

Cette saison pourrait marquer la fin de l’histoire entre le FC Barcelone et Sergio Busquets. L’international espagnol est en fin de contrat en juin prochain et son objectif serait de s’engager avec l’Inter Miami pour découvrir la MLS. Dans cette optique, les dirigeants du Barça sont à la recherche d’un successeur digne de ce nom depuis plusieurs mois. Les Blaugranas ont notamment pisté Martin Zubimendi, N’Golo Kanté, Youri Tielemans ou encore Ruben Neves.

Cette semaine, les dirigeants du FC Barcelone auraient réactivé la piste menant au milieu portugais de Wolverhampton. Selon les informations de Marca, les Blaugranas auraient profité des négociations concernant la prolongation d’Alejandro Balde pour évoquer la venue de Ruben Neves. Les deux joueurs ont le même agent ce qui permet au Barça de faire d’une pierre deux coups. L’international portugais est sous contrat avec les Wolves jusqu’en 2024 et son souhait est de partir cet été pour franchir un cap. Ruben Neves serait donc ouvert à l’idée de rejoindre le FC Barcelone cet été pour remplacer Sergio Busquets. Les Blaugranas pourraient attendre la fin de saison et une éventuelle relégation de Wolverhampton pour négocier un transfert à moindre coût de Ruben Neves.

FC Barcelone Mercato : Les grandes manœuvres se préparent au Barça

Les Blaugranas ont deux grands objectifs pour le prochain mercato estival : recruter un nouvel arrière droit et préparer la succession de Sergio Busquets. En plus de Ruben Neves, les dirigeants du FC Barcelone seraient attentifs à la situation de N’Golo Kanté, Benjamin Pavard, Thomas Meunier et Giovanni Di Lorenzo. Le Barça ne devrait pas recruter de joueurs lors du mercato hivernal afin d’éviter une sanction de la Liga. Cette stratégie permettra au FC Barcelone d’avoir les moyens de réaliser un mercato de grande envergure l’été prochain. En parallèle, les résultats sportifs des hommes de Xavi seront également décisifs pour l’avenir du club.