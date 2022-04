OM Mercato : L’Inter Milan prêt à griller Marseille pour un milieu

Publié par Timothée Jean le 04 avril 2022 à 21:29

La direction de l’ OM s’active en coulisse pour attirer un nouveau milieu de terrain. Mais l’Inter Milan s’est également positionné sur le dossier.

OM Mercato : L’Inter Milan avance sur le dossier Veretout

Il sera forcément l'un des dossiers chauds du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu'au mois de juin 2024 avec l’AS Rome, Jordan Veretout (28 ans) se rapproche chaque jour d’un départ du club romain. Et pour cause, ses relations avec les dirigeants italiens ne sont plus au bout fixe. Relégué sur le banc de touche depuis l’arrivée de José Mourinho, l’international tricolore semble de plus en plus enclin à changer d’air. Et une destination se dégage déjà pour l’accueillir : l’Olympique de Marseille.

Selon les informations de Corriere Dello Sport, l’ OM est la seule ayant formulé une offre concrète pour son transfert. Le club marseillais pourrait compter sur ses bonnes relations avec l’AS Rome pour faciliter l'arrivée de Jordan Veretout. L’OM semblait même en pole position pour l’accueillir. Mais cette première tentative marseillaise s’est soldée par un échec, car les Romains se montrent jusqu’ici très intransigeants dans les négociations. Et un autre prétendant risque de contrarier les plans de l’OM, puisque l’Inter Milan aurait fait de l’ancien Nantais sa cible prioritaire pour le prochain mercato.

Une nouvelle offre en vue pour Jordan Veretout

Comme l’indique le journal, l’Inter Milan compterait passer à l'action pour Jordan Veretout avec une offre concrète. Les Nerazzurri seraient prêts à tenter le coup dès l’ouverture du prochain mercato, de quoi offrir un joli chèque aux Romains pour arracher la signature du principal concerné, au détriment de l’ OM. Le club lombard semble en tout cas déterminé dans ce dossier et estime être clairement en mesure d'attirer le milieu de terrain du côté de la Lombardie. Ce dossier risque donc de s’accélérer dans les mois à venir. Reste à savoir quelle sera la réaction de l’ OM.