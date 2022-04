PSG : Une terrible nouvelle tombe au Paris SG après le FC Lorient

Publié par JEAN-LUC D le 04 avril 2022 à 21:59

Le PSG a largement disposé du FC Lorient (5-1), dimanche soir, au Parc des Princes. Mais Mauricio Pochettino a perdu gros après ce match.

Fin de saison pour Leandro Paredes au Paris SG ?

Déjà privé de nombreux joueurs contre le FC Lorient dimanche, le Paris Saint-Germain a perdu Leandro Paredes durant la première mi-temps de la rencontre. Préféré à Georginio Wijnaldum, le milieu de terrain argentin est sorti à la 41e minute. Touché aux adducteurs, le protégé de Mauricio Pochettino a été contraint d’abandonner ses partenaires peu avant la pause. Remplacé par Wijnaldum, le joueur de 27 ans semble déjà être forfait pour les prochains matches de l’équipe parisienne.

Le PSG n’a pas encore officiellement communiqué sur la blessure de son numéro 8, mais une déchirure au niveau des adducteurs est à crainte pour l'ancien milieu de terrain défensif du Zenith Saint-Pétersbourg. Une tendance confirmée par le portail Canal Supporters, qui révèle notamment que le staff médical parisien craint que la saison du joueur soit terminée. Le natif de San Justo devrait passer des examens ce lundi pour connaître la gravité de sa blessure et son indisponibilité. Mais le coéquipier de Kylian Mbappé pourrait ne plus apparaître sous les couleurs rouge et bleu.

PSG Mercato : Dernier match pour Paredes avec le Paris SG ?

À un an de la fin de son contrat, Leandro Paredes est régulièrement cité parmi les joueurs qui pourraient quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. D’après les informations de Tuttosport, le milieu de terrain du PSG serait une piste sérieuse pour la Juventus Turin, où l’entraîneur Massimiliano Allegri serait un grand fan de l’ancien joueur de l’AS Rome. Surtout que Weston McKennie, Adrien Rabiot et Arthur pourraient quitter les rangs de la Vieille Dame à l’issue de la saison.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Paredes pourrait donc faire l’objet d’une belle offre de la Juve dans les mois à venir. Le site spécialisé Transfermarkt évalue le compatriote de Lionel Messi à 20 millions d’euros. Une somme que le Paris SG aurait bien du mal à refuser. Leandro Paredes pourrait donc avoir eu à disputer son dernier match sous le maillot parisien ce dimanche face au FC Lorient.