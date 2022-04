PSG Mercato : Paul Pogba au Paris SG, le Qatar fait un grand pas

Publié par JEAN-LUC D le 05 avril 2022 à 17:49

Libre le 30 juin prochain, Paul Pogba devrait quitter Manchester United l’été prochain. Le PSG s’active déjà pour obtenir sa signature.

Le Paris SG a transmis une offre à Paul Pogba

En fin de contrat en juin, Paul Pogba n’a pas encore prolongé avec Manchester United. De retour en 2016 en provenance de la Juventus de Turin contre un chèque de 105 millions d’euros, le milieu de terrain français se rapproche donc vers la sortie du côté des Red Devils. Annoncé un peu partout en Europe, le joueur de 29 ans pourrait débarquer au Paris Saint-Germain dans les mois à venir. En effet, d’après les révélations du journaliste anglais Samuel Luckhurst, le club de la capitale aurait formulé une offre au natif de Lagny-sur-Marne.

Le rédacteur en chef de Manchester Evening News précise que la proposition du Paris SG serait inférieure à la dernière offre de Manchester United, mais le joueur serait prêt à rejoindre ses amis Neymar et Marco Verratti dans la capitale française. Cependant, la décision finale de Pogba ne serait pas encore arrêtée puisqu’il ne serait pas également contre un retour à la Juventus de Turin. D’autant que le champion du monde 2018 ne semble plus être le bienvenu dans le nord de l’Angleterre.

PSG Mercato : Pogba n’est plus le bienvenu à Man United

Selon Samuel Luckhurst, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient renoué le contact avec l’entourage de Paul Pogba ces dernières semaines. Le spécialiste du club mancunien va plus loin et indique qu’une « chose est sure, selon des sources au sein du vestiaire mancunien, Paul Pogba est déjà parti ».Une tendance également souhaitée par l'ancienne gloire de Manchester United, Wayne Rooney. Pour l’entraîneur de Derby County, la Pioche doit faire ses affaires et quitter Old Trafford à la fin de la saison.

« Je pense qu'on est arrivé à un point où il est préférable qu'il passe à autre chose. Si Paul est honnête avec lui-même, il n'a pas eu l'impact qu'il aurait aimé avoir depuis qu'il est revenu à Manchester United », a déclaré l’ancien attaquant anglais dans une interview accordée à Sky Sports. L’heure du mariage entre Paul Pogba et le PSG a-t-elle enfin sonné ? Réponse dans les prochaines semaines.