Barça Mercato : Alba, Xavi se lance sur une sensation de Liga !

Publié par Thomas le 05 avril 2022 à 16:19

Après la signature d'Andreas Christensen, le Barça cherche à poursuivre le renforcement de sa défense et ciblerait un latéral de Liga.

Barça Mercato : Xavi veut concurrencer Jordi Alba

La révolution a sonné du côté du FC Barcelone et de nombreux mouvements sont à prévoir ces prochains mois. En proie à une crise sportive et économique en début de saison, les Blaugranas comptent donner un souffle nouveau à leur équipe cet été en recrutant de nombreux joueurs à des postes clés. Alors que Joan Laporta a déjà bouclé les signatures de Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea) ces dernières semaines, le club catalan pourrait rapidement enrôler un nouveau joueur.

Comme le révèle le journaliste Javi Miguel du quotidien AS, Xavi souhaite renforcer le couloir gauche de sa défense l’année prochaine pour concurrencer Jordi Alba. Intouchable depuis de longues années, l’international espagnol devrait assister cet été à l’arrivée d’une sensation en Liga, Javi Galan. Le joueur du Celta Vigo (11e du championnat), fait sensation en Espagne où il est considéré par beaucoup comme le meilleur latéral hors Top 3 (Madrid, Atlético, Barça).

Auteur de 3 passes décisives cette saison, l’ancien joyau de Huesca devrait faire l’objet d’une belle offre ces prochaines semaines. Le Barça ferait du joueur de 27 ans son objectif numéro 1 à ce poste, lui qui est sous contrat jusqu’en 2026 en Galice. Dans le même temps, le FC Barcelone a connu ce mardi une déconvenue de taille dans un de ses dossiers prioritaires en défense.

Le Bayern Munich passe devant le Barça pour Mazraoui

Côté droit de la défense, les Blaugranas ont érigé le Marocain Noussair Mazraoui comme priorité absolue. En fin de parcours à l’Ajax d’Amsterdam, le défenseur de 24 ans se serait rapproché ces derniers jours du Bayern Munich. Contacté il y a peu par Julian Nagelsmann et Oliver Kahn, Mazraoui devra faire un choix rapidement pour son futur club. Si le Barça semblait mener la danse, bien aidé par l’agent du joueur, Mino Raiola, c’est finalement le club bavarois qui serait en pole sur le dossier, comme le révèle Nicolò Schira ce mardi.