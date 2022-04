Bordeaux Mercato : Une grande braderie en vue chez les Girondins

Publié par ALEXIS le 05 avril 2022 à 20:49

Bordeaux se dirige vers la Ligue 2. Une probable descente qui pourrait occasionner des départs forcés, lors du mercato, même en catégories jeunes.

Bordeaux : Des départs de « joueurs à gros contrats » prévus

Mathématiquement, Bordeaux peut encore se maintenir en Ligue 1, mais sur le terrain, les Girondins ne montrent aucun signe positif pour rester dans l’élite. Vu les derniers résultats du club au scapulaire (5 défaites et 3 nuls), il se dirige tout droit vers la Ligue 2. Une relégation que le président du FCGB avait évoqué début mars. Dans une longue interview dans L’Équipe, il avait assuré qu’il resterait à la tête du club, malgré tout. Gérard Lopez avait également prévenu des effets d’une éventuelle descente en Ligue 2.

« Les conséquences d'une relégation seraient une refonte hyper profonde de la structure des Girondins », avait-il annoncé. Il s’était même montré un peu plus précis, en confirmant de possibles départs de Bordeaux lors du mercato estival. Le dirigeant de 50 ans avait annoncé « une énorme coupe dans les coûts de fonctionnement : réduction très significative du nombre de salariés, sur les joueurs à gros contrats, mais pas ceux qu’on a fait venir ».

L'avenir des jeunes du centre de formation menacé

L’agent de joueurs, Christophe Hutteau, confirme la tendance et fait savoir qu’une relégation des Girondins va également impacter l’avenir des jeunes joueurs de l’académie, qui aspirent à un premier contrat professionnel. Leur avenir serait compromis. « Beaucoup de jeunes du centre de formation ne savent pas quel sera leur avenir. Il y a longtemps qu’ils se posent des questions », a-t-il confié sur France Bleu, dans des propos rapportés par Girondins4Ever.

« Il y a plus de chances que Bordeaux ne soit plus parmi l’élite la saison prochaine… Donc, ça veut dire qu’il va y avoir des licenciements, qu’il n’y aura pas de prolongations de contrats chez certains joueurs. Il y aura également des ventes parce que le club, dans la meilleure des situations, va être obligé de valoriser des actifs », a fait savoir Christophe Hutteau. Pour rappel, l'équipe de David Guion est 20e avec 23 points, derrière le FC Metz (19e avec 23 points aussi) et l'ASSE (18e avec 27 points), à huit journées de la fin de la saison 2021/2022.