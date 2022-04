Barça Mercato : Xavi proche de faire l'énorme coup Lewandowski !

Publié par Thomas G. le 06 avril 2022 à 10:09

Robert Lewandowski n'a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich. Son agent, Pini Zahavi, multiplie les contacts avec les dirigeants du Barça.

Barça Mercato : Robert Lawandowski va-t-il quitter le Bayern ?

Le Bayern était déja dans la tourmente après le match face à Fribourg, où les Bavarois ont évolué à 12 pendant quelques secondes. Et l'avenir incertain de Robert Lewandowski pourrait aggraver les choses. Le dossier sur la prolongation du Polonais dure depuis un an et rappelle étrangement celui de David Alaba. Les dirigeants du Bayern avaient laissé traîner l’affaire jusqu’au bout, pensant qu’un accord serait trouvé, cependant le défenseur autrichien avait décidé de quitter le club libre.

En effet, le meilleur buteur du Bayern (31 buts en 28 matches de Bundesliga cette saison), pourrait quitter la Bavière. Déjà, parce qu'il a tout gagné avec le club. Ensuite, car à 33 ans il souhaiterait découvrir un nouveau championnat. Enfin, Robert Lewandowski estime qu’il n’est pas reconnu à sa juste valeur au Bayern, ce qui pourrait animer ses velléités de départ. Le FC Barcelone et le PSG sont les favoris pour l’accueillir.

Lewandowski n’a jamais été aussi proche du FC Barcelone

C’est une énorme bombe qui vient de sortir. Selon les informations du journal catalan Sport, Robert Lewandowski se rapproche du Barça. Les contacts entre les dirigeants du Barça et son agent Pini Zahavi seraient réguliers et positifs. Le FC Barcelone attend désormais que l’international polonais de 33 ans exprime clairement ses envies de départ. Les Blaugranas souhaitent que Robert Lewandowski refuse la proposition de contrat que le Bayern va lui formuler dans les prochaines semaines. En cas de refus, les Catalans passeraient à l’action en envoyant une première offre concrète aux Bavarois.

Selon les informations du quotidien Sport, les Catalans sont prêts à offrir 3 ans de contrat à l'ancien joueur de Dortmund, une condition obligatoire pour le convaincre. Entre les primes et le montant du transfert, le Barça estime le coût de l’opération à hauteur de 100 millions d’euros. Une opération bien moins coûteuse que celle avec Erling Haaland qui reste pour l’instant la première option du FC Barcelone. Ainsi, si le buteur norvégien décide de ne pas signer au Barça, les dirigeants Catalans concentreraient tous leurs efforts sur Robert Lewandowski.