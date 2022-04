OGC Nice Mercato : Inter, un chèque inattendu pour le Gym

Publié par Jules le 06 avril 2022 à 14:09

L' OGC Nice, qui réalise une saison plutôt convaincante cette année, pourrait, en plus de ça, recevoir une très bonne nouvelle prochainement.

OGC Nice Mercato : Un million d'euros sans rien faire pour le Gym

Alors que le club est encore dans la course à la Ligue des Champions, l' OGC Nice peut se frotter les mains, car le club de Christophe Galtier pourrait recevoir une jolie somme d'argent tombée du ciel. Les Niçois qui voudraient conserver Justin Kluivert à l'issue de la saison, risque de devoir payer 15 millions d'euros à l'AS Rome pour acheter définitivement l'attaquant néerlandais. Dans cette opération, un autre club de Serie A pourrait bien contribuer, indirectement au financement de cette opération, ou d'une autre.

L' OGC Nice, qui avait déjà encaissé près de 21 millions d'euros en 2017 avec le transfert de Dalbert Henrique à l'Inter Milan pourrait, près de cinq ans plus tard, toucher encore un peu plus pour le latéral brésilien qui a disparu des radars des Aiglons depuis plusieurs saisons. En effet, les Milanais auraient trouvé un club acheteur pour celui qui ne s'est jamais vraiment imposé en Lombardie et Nice devrait toucher plus d'un million d'euros si le transfert venait à être bouclé par l'Inter.

15% du montant du transfert pour l'OGC Nice

À en croire les informations de Nicolo Schira, toujours bien renseigné sur les informations mercato en Italie, Dalbert Henrique devrait faire l'objet d'une vente cet été. Prêté par l'Inter à Cagliari cette saison, le latéral de 28 ans semble avoir convaincu lors de sa pige et pourrait être acheté définitivement par le club sarde. Une bonne nouvelle pour l' OGC Nice qui, toujours selon le spécialiste italien, aurait incorporé une clause de 15% sur la revente lors du transfert du joueur vers l'Italie en 2017.

Dalbert dispose d'une option d'achat estimée à 7 millions d'euros avec Cagliari. Si cette dernière venait à être levée, l' OGC Nice empocherait alors un peu plus d'un million d'euros. Néanmoins, selon les dernières informations, les Rossoblù souhaiteraient négocier le prix d'achat à la baisse pour le joueur de l'Inter. Pour le moment, les deux parties entrent en discussion dans cette optique. À voir combien l'Inter et, indirectement, les Niçois, empocheront dans cette transaction.