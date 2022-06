PSG Mercato : Luis Campos commence par du très lourd au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2022 à 13:55

PSG Mercato : Luis Campos compte bien apporter des solutions aux manquements de l’effectif du Paris SG cet été. Et les choses se précisent dans ce sens.

PSG Mercato : Luis Campos a envoyé des émissaires à l’Inter Milan

À la recherche d’un nouveau défenseur central de classe mondiale pour la saison prochaine, Luis Campos souhaiterait boucler au vite le transfert de Milan Skriniar. Le Conseiller Football du club de la capitale aurait donc décidé d’envoyer des émissaires à Milan ces jours-ci afin de finaliser le deal avec l’Inter, à en croire les renseignements de La Gazzetta dello Sport. Initialement perplexe, l’international slovaque s’est laissé convaincre qu’un départ était la meilleure solution et une façon de conclure de belle manière son expérience intériste en renflouant les caisses des Nerazzurri.

Après un échange téléphonique avec son ancien coéquipier Achraf Hakimi, transféré au Paris SG l’été dernier, le défenseur de 27 ans pourrait même être la première recrue estivale des Rouge et Bleu. Le média transalpin explique que les tractations se poursuivent entre les deux clubs et un accord pourrait être trouvé autour de 70 Millions d’Euros. D’autant que le principal concerné se serait d’ores et déjà entendu avec le club parisien.

PSG Mercato : Milan Skriniar est chaud pour venir au Paris SG

À un an de la fin de son contrat avec l’Inter, Milan Skriniar aurait donné son accord à Luis Campos pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. La Gazzetta dello Sport indique que l’ancien joueur de la Sampdoria aurait dit « oui » sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, avec à la clé un salaire annuel de 7,7 millions d’euros par saison. Ce samedi, le quotidien L’Équipe confirme que les négociations sont « bien avancées » avec l’Inter Milan. Milan Skriniar pourrait donc être la première grosse signature de Luis Campos après son intronisation au Paris Saint-Germain.