OM Mercato : Igor Tudor enregistre déjà une grosse surprise au milieu

Publié par Timothée Jean le 04 juillet 2022 à 19:42

OM Mercato : Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a animé sa première séance d’entraînement avec une grosse surprise au milieu.

OM Mercato : Kevin Strootman de retour à Marseille

L’Olympique de Marseille vit des heures très mouvementées en interne. Le week-end dernier, le club phocéen annonçait le départ de Jorge Sampaoli. Dans la foulée de cette démission, le président Pablo Longoria avait pris la parole en conférence de presse, en assurant que son remplaçant sera trouvé le plus rapidement possible. Et si plusieurs noms sont sortis dans la presse, la direction de l’ OM a finalement porté son choix sur Igor Tudor.

L’ancien entraîneur du Hellas Vérone s’est entendu avec les dirigeants de l’ OM et est arrivé dans la cité phocéenne. Igor Tudor est même déjà au boulot à Marseille. Le technicien croate de 44 ans a dirigé ce lundi sa première séance d’entraînement au centre Robert-Louis-Dreyfus. Le nouveau coach phocéen a eu l’occasion de rencontrer certains cadres de l’équipe, mais aussi certains indésirables tels que Kevin Strootman.

OM Mercato : Strootman, un poids pour les finances de Marseille

Diverses sources concordantes indiquent en effet que le milieu de terrain néerlandais a bel et bien effectué son retour à La Commanderie ce lundi. Prêté à Cagliari la saison dernière, Kevin Strootman n’est pas parvenu à convaincre les dirigeants italiens de lever son option d’achat. Freiné par de récurrentes blessures et en manque de temps, l’ancien Romain espère donc se relancer à Marseille cette saison. Reste désormais à savoir s’il fera partie des plans du nouveau coach.

En tout cas, son retour ne fait pas vraiment les affaires des dirigeants marseillais, qui espèrent se débarrasser de lui le plus rapidement. Il faut dire que Kevin Strootman pèse encore lourd sur les finances phocéennes. L’ OM devra donc trouver une nouvelle porte de sortie pour son départ. En attendant, la direction du club a officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur. Igor Tudor a signé un contrat deux ans, soit jusqu’en juin 2024, avec l’ OM. Il succède ainsi à Jorge Sampaoli.