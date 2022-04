ASSE Mercato : MHSC, c'est fait, Rémy Cabella a signé !

Publié par Thomas le 06 avril 2022 à 12:09

Dans le viseur de l' ASSE depuis son départ de Russie, l'attaquant français Rémy Cabella a enfin signer son nouveau contrat en Ligue 1.

ASSE Mercato : Cabella s’engage officiellement à Montpellier

Coup de tonnerre en Ligue 1 ! Libre de tout contrat après son départ du FK Krasnodar, Rémy Cabella fait ce mercredi son grand retour dans le championnat de France. Visé par plusieurs écuries en Europe comme l’Olympiakos en Grèce ou l’AS Saint-Etienne, l’ancien joueur des Verts a finalement décidé de rallier un autre de ses anciens clubs, le Montpellier HSC. Une signature faite dans la plus grande discrétion, annoncée par le club héraultais lui-même sur ses réseaux sociaux.

" De retour à la maison... ", écrit le MHSC sur Twitter, qui officialise donc l’arrivée de Cabella, 8 ans après son départ du club, lui qui avait notamment remporté le fameux titre de champion de France en 2012. Pour rappel, l’international français (4 sélections) avait reçu l’autorisation de s’engager dans le club de son choix par la FIFA, après l’annonce de l’arrêt des championnats russes et ukrainiens. Rémy Cabella a paraphé un contrat de deux saisons, le liant à l’actuel 11e de Ligue 1 jusqu’en juin 2024.

Un dossier à rebondissement

Véritable surprise, la venue du Français à Montpellier a de quoi surprendre notamment quand on sait que Saint-Etienne semblait mener les devants dans le dossier. Après avoir assister à la rencontre ASSE-FC Metz début mars, l’attaquant de 32 ans s’était rapproché de l’écurie ligérienne. Malgré une volonté du joueur de rejoindre le Chaudron, pour " prêter main forte ", le staff stéphanois avait finalement mis le dossier en second plan, ne souhaitant pas perturber la bonne dynamique insufflée par Pascal Dupraz depuis janvier.

Une tendance confirmée par l’intéressé le mois dernier. " Ce n’est pas le moment pour qu’on se retrouve, ni pour le club ni pour moi. L’ ASSE est engagée dans l’opération maintien, il y a un groupe formé, des objectifs en tête, ils sont lancés dans leur truc et moi, je dois encore bosser pour revenir. " La piste Saint-Etienne alors refermée, Rémy Cabella semblait se rapprocher du championnat grec et turc. Il n’en sera finalement rien puisque le natif d’Ajaccio vient renforcer le MHSC, son club formateur. " Comme je l'ai toujours dit, tout est possible. Je m'entraîne ici depuis un petit moment et ça me titillait. J'avais envie de jouer, de ressentir un peu la compétition ", a confié Rémy Cabella.