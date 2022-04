FC Lorient : Des inquiétudes pour Pélissier au FCL avant l’ASSE

Publié par ALEXIS le 06 avril 2022 à 17:22

À deux jours de la confrontation entre le FC Lorient et l’ ASSE, les nouvelles en provenance du FCL ne sont pas bonnes pour le club breton.

FC Lorient-ASSE : Innocent quasi forfait

À la lutte pour le maintien en Ligue 1, le FC Lorient et l’AS Saint-Étienne s’affrontent, vendredi à 21h, au stade du Moustoir, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Les Merlus sont 16es au classement avec seulement un point de plus que les Verts (18es et barragistes). L’objectif des deux adversaires est évidemment les trois points, afin de s’éloigner de la zone rouge de relégation en Ligue 2. En cas de défaite, le FCL se ferait doubler par l’ ASSE et si possible par Clermont Foot (17e) qui affronte le PSG, samedi à 21h au Stade Gabriel Montpied.

L’équipe de Christophe Pélissier n’a donc pas le droit à un autre revers après la douche froide reçue contre les Parisiens (5-1), dimanche dernier au Parc des Princes. Cependant, les informations concernant la préparation du FC Lorient ne sont pas bonnes. D’après Le Télégramme, Bonke Innocent est quasi forfait. Souffrant d’une lésion aux adducteurs, la recrue hivernale lorientaise « a bien recouru ce mercredi », mais « sa participation au match décisif contre les Verts paraît sérieusement hypothéquée » selon le journal régional. Le milieu défensif nigérian devrait être préservé face aux Stéphanois, afin de lui permettre d’être mieux en forme pour le match contre l’OGC Nice, le 17 avril à 13h, lors de la 32e journée.

Le Fée et Le Goff incertains contre l'ASSE

La situation de deux autres joueurs clés du FC Lorient inquiète le coach Christophe Pélissier. D’après la source, « Enzo Le Fée et Vincent Le Goff ont quitté prématurément la séance collective » d’entraînement. Le milieu offensif et l’ailier gauche sont « victimes tous deux d’une petite alerte musculaire » à en croire le média. Le premier avait déjà été touché aux ischios lors du déplacement des Tangos à Paris il y a trois jours. Contrairement à Bonke Innocent, Le Fée et Le Goff sont incertains pour l’heure pour le choc crucial contre l’ ASSE.