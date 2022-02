ASSE Mercato : Après Cherki, l'OGC Nice sur une pépite des Verts !

Publié par Thomas le 24 février 2022 à 15:12

Après s'être grandement renforcé en janvier, l' ASSE pourrait perdre l'un de ses joyaux, courtisé par plusieurs écuries eu Europe dont l'OGC Nice.

ASSE Mercato : Vers un départ inévitable d’Aouchiche cet été

Tonitruant dans le sens des arrivées cet hiver, l’AS Saint-Etienne devrait connaître pas mal de départs en fin de saison. Après le récent départ du jeune Stefan Bajic, parti renforcer l’effectif du Pau FC, les Verts pourraient acter le départ d’un autre jeune espoir, en la personne d’Adil Aouchiche. Arrivé en 2020 avec l’étiquette de grand espoir à Sainté, le milieu offensif de 19 ans pourrait rapidement quitter la Loire, où il n’est plus en odeur de sainteté depuis l’arrivée de Pascal Dupraz.

Titulaire pour la dernière fois face à Bergerac en Coupe de France, l’ancien parisien serait dans le viseur de plusieurs écuries européennes dont un cador de Ligue 1. Le jeune espoir stéphanois serait en effet entré dans la short-list de l’OGC Nice et de son entraîneur Christophe Galtier lors du prochain mercato. Toujours à l’affût des pépites en manque de temps de jeu, le Gym superviserait la situation d’Aouchiche depuis quelques temps maintenant. Déjà très ambitieux l’été dernier, les Aiglons comptent récidiver lors du prochain marché des transferts avec des renforts jeunes et prometteurs. En plus d’Adil Aouchiche, le club azuréen a également coché le nom du crack Rayan Cherki de l’Olympique Lyonnais.

Plusieurs grands clubs pour Aouchiche

En plus de l’OGC Nice, le milieu offensif stéphanois apparaîtrait dans le viseur d’autres grands clubs en Europe. D’après les informations du journaliste Diego Martel, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen serait sur les traces de l’ex-joueur du PSG. Aouchiche plairait également à des clubs de Premier League comme Watford et Everton. De quoi annoncer une fin de saison mouvementée pour le joueur de 19 ans qui déjà cet hiver, forçait son départ de l’ ASSE. À en croire le journaliste Bernard Lions dans L’Équipe du Soir, « deux de ses trois agents ont discuté avec Loïc Perrin (coordinateur sportif) après le match face à Angers (1-0), dans le but de lui trouver une porte de sortie ».