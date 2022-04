ASSE Mercato : Les Verts luttent avec le LOSC et Nantes pour un buteur

Publié par Thomas le 07 avril 2022 à 12:39

Mis en échec sur un dossier prioritaire ces derniers jours, l' ASSE serait à la lutte cet été avec le FC Nantes et le LOSC pour un attaquant.

ASSE Mercato : La piste Cabella relancée cet été

Le mercato estival risque d’être agité en France, notamment pour certains clubs qui devraient se partager plusieurs dossiers chauds. Parmi ces joueurs, Rémy Cabella devrait grandement faire parler de lui ces prochains mois. Tout juste de retour au Montpellier HSC, son club formateur, l’attaquant de 32 ans se retrouvera une nouvelle fois libre sur le marché des transferts fin juin et sa cote ne fait qu’augmenter.

Proche d'un retour à l’AS Saint-Etienne ces dernières semaines, l’international français (4 sélections) avait finalement vu la direction ligérienne ne pas donner suite au dossier, pour ne pas perturber la dynamique insufflée par Pascal Dupraz depuis janvier. Si le joueur a finalement rallié le MHSC, dans la plus grande discrétion ce mercredi, l’espoir reste de mise pour les Verts, qui pourraient recruter leur ancien attaquant gratuitement cet été.

En paraphant un contrat courte durée à Montpellier, Rémy Cabella continue d’attirer l’œil de plusieurs écuries en Europe et notamment en France où plusieurs clubs le surveillent avec attention. Comme le révèle L’Equipe ce jeudi, le FC Nantes et le LOSC seraient très intéressés par les services du Français, ainsi que le RC Strasbourg dans une moindre mesure. Une concurrence accrue donc pour l’ ASSE qui ne désespère pas dans le dossier, malgré une issue sportive encore inconnue.

Montpellier HSC veut prolonger sa recrue au plus vite

Arrivée surprise dans notre championnat, la signature de Rémy Cabella dans l’Hérault laisse toutefois planer un gros doute sur la continuité du joueur chez son club formateur. Si les deux parties ont évoqué oralement une possible prolongation de 2 ans, pour l’heure, rien n’a encore été signé, ce qui inquiète la direction du MHSC. Face à l’intérêt grandissant de Saint-Etienne, Nantes, Lille, Strasbourg et même l’Olympiakos, le board montpellierain devra trouver une solution et vite pour ne pas voir filer sa recrue dans quelques mois.