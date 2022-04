FC Nantes Mercato : Le plus gros transfert du FCN charge !

Publié par ALEXIS le 07 avril 2022 à 22:39

Après plusieurs mois de conflit avec le FC Nantes, Limbombe a résilié son contrat. Parti du FCN après son passage raté au club, il fait des révélations.

Le FC Nantes a fini par se débarrasser de Limbombe

Écarté du groupe professionnel du FC Nantes pendant plusieurs mois cette saison, Anthony Limbombe a fini par trouver fan terrain d’entente avec la direction du club de la Cité des Ducs pour rompre son contrat et quitter les Canaris. Depuis le lundi 4 avril, le milieu de terrain de 27 ans et le FCN se sont séparés d’un commun accord. C’est dans un bref communiqué officiel que le club de Waldemar Kita avait annoncé le départ du joueur indésirable : « Le FC Nantes annonce la résiliation, d’un commun accord, du contrat d’Anthony Limbombe. Il n’aura jamais réussi à s’imposer chez les Jaune et Vert. Le FC Nantes souhaite une bonne continuation à Anthony pour la suite de sa carrière ».

Recruté au FC Bruges en août 2018 pour 8,2 M€, l’international belge (1 sélection) était encore lié aux Jaune et Vert jusqu’à fin juin 2024. Mais ne rentrant plus dans les plans du FC Nantes, il a été longtemps poussé dehors, avant de finalement partir librement, à un mois et demi à l’issue de la saison et à deux ans de la fin de son bail.

Anthony Limbombe, « j’ai vécu des mois très difficiles »

Trois jours après son départ de la Jonelière, le joueur le plus cher de l'histoire du FCN est revenu sur les derniers instants vécus sous le maillot des Canaris. Il regrette sa mise à l’écart du groupe d’Antoine Kombouaré et sa saison 2021-2022 blanche. « On était arrivé dans une impasse et ce n’était plus vivable pour les deux parties. Je suis content de l’issue, même si j’ai vécu des mois très difficiles. Même si la commission juridique m’a donné raison, je sais aussi que ça ne réglait pas le problème, que je n’étais pas le bienvenu chez les pros. Ce n’est jamais bon de revenir grâce à une décision juridique, ça laisse des traces. Et j’avais un contrat jusqu’en 2024. Il fallait trouver une solution », a-t-il déclaré dans une interview dans Ouest-France.

En conclusion, l’ex-N°22 du FC Nantes s’est dit soulagé de l’issue du conflit avec son ancien club. « Je me sens libéré, je reprends en main ma carrière. Je peux enfin faire les choses comme je les entends. Je pense aussi que mon départ soulage le club », a-t-il confié.