West Ham - OL : Bosz lance déjà un message pour le retour à Lyon

Publié par Ange A. le 08 avril 2022 à 03:09

L’ OL a arraché le nul la pelouse de West Ham jeudi en Ligue Europa. Frustré, Peter Bosz s’est projeté sur le match retour à Lyon.

L’ OL ramène un nul de Londres

Après son court succès contre Angers dimanche en championnat, l’Olympique Lyonnais retrouvait l’Europe ce jeudi. Invaincu jusqu’ici en Ligue Europa, l’ OL se déplaçait sur la pelouse de West Ham en quarts de finale aller. Les hommes de Peter Bosz n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul face à des Londoniens réduits à 10 avant la deuxième mi-temps. En infériorité numérique, les locaux ont même ouvert le score par Jarrod Bowen (52e). Tanguy Ndombélé, auteur de son premier but depuis son retour à Lyon, a permis aux Gones de revenir au score (66e). Plus rien ne sera inscrit au grand dam de Peter Bosz. Le coach lyonnais n’a pas caché sa frustration.

Frustré, Peter Bosz annonce la couleur pour le retour à Lyon

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais regrette notamment que son équipe n’ait pas réussi à profiter de sa supériorité numérique. « Je ne suis pas satisfait du résultat, car on a joué une mi-temps à 11 contre 10. On a fait une bonne première période », a déploré le coach de l’ OL aux médias du club. Il se satisfait néanmoins de la réaction rapide de ses poulains après avoir concédé l’ouverture du score. « On a bien réagi après avoir subi l’ouverture du score », se réjouit-il. Pour le technicien néerlandais, ce sera une autre rencontre à Décines dans une semaine. Il compte sur le soutien du public pour écarter les Hammers. « L’atmosphère au Groupama Stadium va nous aider au match retour », a prévenu le Batave.

Avant de retrouver West Ham, Lyon joue gros en championnat dimanche avec un déplacement sur la pelouse de Strasbourg. Le RCSA pointe actuellement à la 4e place et peut même rêver de Ligue des champions la saison prochaine. Les Lyonnais ne sont que 9es à 8 journées de la fin du championnat.