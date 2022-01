OL Mercato : Tottenham, officialisation imminente de Ndombélé

Publié par Ange A. le 31 janvier 2022 à 06:35

Annoncé au PSG, c’est finalement à l’Olympique Lyonnais que Tanguy Ndombélé va rebondir cet hiver. L’OL doit annoncer sa signature.

Tanguy Ndombélé déjà à Lyon, annonce imminente

À la peine à Tottenham depuis son transfert en 2019, Tanguy Ndombélé va signer son retour au bercail cet hiver. Longtemps sur les tablettes du Paris Saint-Germain, le milieu tricolore (7 sélections) ne rejoindra pas le club de la capitale. Faute de pouvoir lui faire de la place dans son effectif pléthorique, le PSG a renoncé à enrôler au milieu des Spurs. Recalé par Paris, le joueur de 2 ans va néanmoins effectuer son retour en Ligue 1 cet hiver. Après l’échec de Paris, l’Olympique Lyonnais a engagé les manœuvres pour recruter son ancien joueur. Les nouvelles sont bonnes pour l’OL. Le milieu de Spurs se trouve déjà dans la capitale des Gaules comme l’attestent plusieurs clichés partagés sur les réseaux sociaux.

Les détails du deal entre Lyon et Tottenham

The Athletic révèle que l’Olympique Lyonnais a négocié un prêt avec option d’achat de Tanguy Ndombélé. La source révèle que le club londonien a fini par se laisser convaincre d’inclure cette option. L’Équipe assure que le club rhodanien va payer 3 millions d’euros pour le prêt du joueur. Un montant dérisoire quand on sait que Lyon avait empoché 60 millions d’euros en 2019 suite à la vente de son milieu. Le quotidien sportif indique également que le club de Jean-Michel Aulas va prendre en charge plus de la moitié du salaire de sa prochaine recrue durant son prêt. Les émoluments mensuels du milieu de terrain sont estimés à 600 000 euros.

Une autre officialisation attendue à Lyon

Outre la signature de Tanguy Ndombélé, l’Olympique Lyonnais devrait également officialiser le transfert de Romain Faivre. Un montant de 18 millions d’euros (bonus) est évoqué pour le milieu du Stade Brestois. L’ancien monégasque devrait signer un contrat jusqu’en 2027. Il compte 8 buts et 6 passes décisives cette saison avec le SB29.