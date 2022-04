FC Nantes : Vente du FCN, une menace à 7 M€ se précise pour Kita

Publié par Ange A. le 08 avril 2022 à 07:39

Ancien Canari, Mickaël Landreau s’est exprimé sur son projet de reprise du FC Nantes. Une initiative soutenue par des élites locales.

Mickaël Landreau n’en démord pour la reprise du FC Nantes

Proche de la relégation la saison dernière, le FC Nantes réalise une bien meilleure campagne cette année. Nantes est finaliste de la Coupe de France. Actuel 8e de Ligue 1, le FCN peut toujours rêver d’Europe à huit journées de la fin de la saison. Malgré les prouesses des Canaris, les supporters nantais en veulent toujours à leur direction. Depuis plusieurs mois, ils en appellent à la démission de Waldemar Kita, président du club depuis 2007.

Mais le patron des Canaris ne compte pas passer la main comme l’a fait savoir un de ses proches à L’Équipe. La source indique néanmoins que l’entrepreneur franco-polonais « examine bien évidemment toutes les offres sérieuses, c’est-à-dire financées ». Opposé à la gestion du club par Kita, Mickaël Landreau mène un projet de rachat de Nantes aux côtés Philippe Plantive, le président du Conseil d’administration de Proginov, l’un de ses sponsors du club.

Une levée de fonds en cours pour convaincre Kita

L’ancien gardien du FC Nantes a lancé une collecte de fonds à hauteur de 7,5 millions d’euros auprès d’entrepreneurs et personnalités locales pour mener à bien son projet. Dans les colonnes du quotidien sportif, l’ancien du FCN a fait le point six mois après le lancement de cette initiative. Il se satisfait de son avancée et de l’engouement qu’il suscite sur le plan local. Au moins 1200 personnes auraient déjà souscrit. « Il y a un réel engouement […] Par rapport à ce qu’on voulait vivre, drainer, on est hyper contents. On avait besoin de temps pour l’acculturation du projet global. Si on doit reprendre, ce sera avec un projet de fond, écrit. Ça ne se fait pas comme ça. Ce qui est passionnant, c’est la dynamique », explique-t-il.