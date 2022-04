Reims-Stade Rennais : La compo du SRFC, grosse décision de Genesio !

Publié par Thomas le 08 avril 2022 à 12:25

Samedi, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du Stade de Reims pour la 31e journée de Ligue 1. Découvrez la compo du SRFC avec un choix fort.

SRFC : Contre Reims, le Stade Rennais veut effacer la malédiction

À 8 journées de la fin du championnat, le Stade Rennais peut se permettre de rêver d’une qualification en Ligue des Champions. 3e au classement, à trois points du rival marseillais, les hommes de Bruno Genesio abordent chaque rencontre comme une finale, et le match contre Reims n’échappe pas à la règle. Sur une belle dynamique en Ligue 1, les Rouge et Noir veulent poursuivre cette belle série contre un adversaire qui lui a souvent fait défaut ces dernières années.

Bête noire pour certains, simple coïncidence pour d’autres, le Stade de Reims reste sur 7 matches sans défaite contre le SRFC, une dynamique que Bruno Genesio ne souhaite pas alimenter. " Moi aussi je l’ai entendu et à force d’entendre ça... ce sont des croyances limitantes, ce sont simplement des chiffres si on commence à croire à ces choses-là on est un peu inhibé ou ça peut amener des ondes négatives ", a tenu à rappeler le coach du Stade Rennais en conférence de presse.

Dogan Alemdar, l’heureux élu dans les buts

Recrue surprise du dernier mercato estival, le gardien turc Dogan Alemdar signe une montée en puissance remarquée cette année, lui qui a profité de la CAN et plus récemment de la blessure d’Alfred Gomis pour faire ses preuves. Initialement considéré comme numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens, le portier de 19 ans semble montée en gamme, passant progressivement devant l’expérimenté Romain Salin. Contre le Stade de Reims samedi, Alemdar va une nouvelle fois assurer les cages bretonnes malgré le retour de Salin (blessé pendant plusieurs mois). " Dogan donne satisfaction, c’est lui qui tiendra les cages samedi ", a confirmé Genesio.

Privés de Jérémy Doku, Kamaldeen Sulemana, Alfred Gomis, Loïc Badé et Jérémy Gélin, les Rouge et Noir devraient débuter avec une compo classique contre les Rémois, semblable à celle aperçue contre l'OGC Nice.

Compo probable du SRFC contre le Stade de Reims :

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : H. Traoré, N. Aguerd, W. Omari, A. Truffert

Milieux de terrain : F. Tait, B. Santamaria, L. Majer

Attaquants : B. Bourigeaud, G. Laborde, M. Terrier