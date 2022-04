Stade Rennais : Un coup dur confirmé au SRFC avant Reims

Publié par Thomas le 07 avril 2022 à 16:39

Après son nul convaincant contre l'OGC Nice la semaine dernière (1-1), le Stade Rennais a appris le forfait de plusieurs joueurs avant Reims-SRFC.

SRFC : Le Stade Rennais devra encore patienter pour Doku

Dernière ligne droite pour le Stade Rennais en championnat. Éliminés de la Conference League et de la Coupe de France, les Rouge et Noir peuvent se focaliser pleinement sur les prochaines échéances de Ligue 1, où la qualification en Ligue des Champions leur tend les bras. Troisième du classement à 3 points de l’Olympique de Marseille, les hommes de Bruno Genesio abordent leurs prochaines échéances comme des finales avant l’heure.

Contre le Stade de Reims ce samedi, le SRFC cherchera à briser la malédiction bretonne et la série noire de sept rencontres sans succès contre le club champenois. Avec 17 points d’écart au classement, le Stade Rennais part bien sûr grand favori contre les hommes d’Oscar Garcia. Néanmoins, l’actuel 3e de Ligue 1 devra se déplacer sans plusieurs de ses forces vives, à commencer par son attaquant belge, Jérémy Doku. Victime de plusieurs pépins physiques cette saison, le joueur de 19 ans avait subi une nouvelle rechute après OL-SRFC le 13 mars.

Les supporters Rouge et Noir devront attendre pour revoir leur recrue la plus chère de l’histoire puisque Doku ne sera pas du déplacement samedi. " Bon espoir avant la fin de saison, j’espère avant la fin du mois ", a tenu à rassurer le coach rennais en conférence de presse. Kamaldeen Sulemana, Loïc Badé, Alfred Gomis et Jérémy Gélin sont également forfaits contre le SDR.

Bruno Genesio confirme pour Alemdar

Titulaire en l’absence du Sénégalais Alfred Gomis, Dogan Alemdar semble offrir satisfaction à ses dirigeants qui avaient décidé de le recruter pour 3,5 millions d’euros l’été dernier. À Seulement 19 ans, l’ancien joueur de Kayserispor bouleverse la hierarchie des portiers au Stade Rennais et debutera de nouveau la rencontre contre Reims samedi, malgré le retour de Romain Salin. " Dogan donne satisfaction, c’est lui qui tiendra les cages samedi ", a annoncé Bruno Genesio ce jeudi.