OM - MHSC : Vers une grosse surprise de Dall’Oglio au Vélodrome

Publié par Ange A. le 09 avril 2022 à 07:34

Le Montpellier Hérault SC affronte l’ OM ce dimanche au Vélodrome. Olivier Dall’Oglio réserverait une surprise avec Rémy Cabella.

Vers un retour surprise de Rémy Cabella contre l’ OM ?

Après une pige en Russie, Rémy Cabella a retrouvé la Ligue 1. Libéré de son contrat par Krasnodar, le milieu de terrain s’est engagé avec le Montpellier Hérault SC. En raison du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, la FIFA a autorisé les joueurs à se trouver de nouveaux points de chute. Raison pour laquelle le milieu de 32 ans a effectué son retour au MHSC. Il s’est engagé dans un premier temps pour le reste de la saison avec le club héraultais. Montpellier affronte d’ailleurs l’Olympique de Marseille ce dimanche à l’Orange Véldrome. Une rencontre à laquelle pourrait prendre part l’ancien Marseillais. L’international tricolore a défendu les couleurs de l’ OM entre 2015 et 2017. Olivier Dall’Oglio pourrait l’aligner face au club phocéen.

Cabella déjà d’attaque avec le MHSC ?

En conférence presse, le coach du Montpellier Hérault a indiqué que Rémy Cabella prétend à une place dans le groupe contre l’Olympique de Marseille. « Ce n’était pas le plan au départ. Le staff impressionné par son répondant physique, depuis hier [jeudi, ndlr] », a déclaré l’entraîneur montpelliérain. Comme le note Bernard Queneutte de France Bleu, une décision finale sera prise ce samedi.

Alors que le verdict pour Cabella se fait attendre, l’ OM espère récupérer un important renfort pour la réception du MHSC. Absent à Saint-Étienne dimanche et contre le PAOK ce jeudi, Arkadiusz Milik a effectué son retour à l’entraînement collectif ce vendredi. Il avait été touché aux ischio-jambiers en amical contre l’Écosse durant la dernière trêve internationale. Marseille s’en est bien sorti sur ces deux dernières rencontres sans son buteur polonais en signant deux victoires. Auteur de 20 but ets d’une passe décisive, le joueur prêté par Naples est le deuxième Marseillais le plus décisif cette saison.