OM Mercato : Arkadiusz Milik lâche un indice positif sur avenir

Publié par Timothée Jean le 07 avril 2022 à 03:39

Annoncé avec insistance vers un retour en Italie, Arkadiusz Milik pourrait finalement prolonger son aventure à l’OM. Plusieurs indices plaident dans ce sens.

OM Mercato : Arkadiusz Milik déclare sa flamme à Marseille

L’avenir d’Arkadiusz Milik est un sujet sensible du côté de l’Olympique de Marseille. Prêté avec option d’achat par Naples, l’international polonais n’est pas certain de poursuivre son aventure à l’ OM. Et pour cause, son option d’achat estimée à une dizaine de millions d’euros n’a toujours pas été levée par les dirigeants marseillais. Si sa situation contractuelle ne s’améliore pas, le buteur de 28 ans devrait retourner à Naples à l’issue de la saison. D’autant plus que ses relations sont parfois compliquées avec Jorge Sampaoli. Tous ces arguments font le doute sur son avenir à l’Olympique de Marseille.

Mais Arkadiusz Milik vient de lâcher un indice positif concernant son aventure à Marseille. Dans un entretien exclusif accordé à Onze Mondial, l’attaquant polonais a déclaré sa flamme aux supporters marseillais et au club phocéen. « L’Orange Vélodrome est un stade incroyable. Contre Paris, il y avait la plus belle atmosphère, un truc indescriptible, je n’avais jamais vu un stade comme ça de toute ma vie ! C’était quelque chose de fou. J’ai une très bonne relation avec les supporters marseillais », a-t-il indiqué.

Arkadiusz Milik veut parler le français

Arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier 2021, Arkadiusz Milik a rapidement conquis le cœur du Vélodrome qui a retrouvé son grand attaquant. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam enchaine les buts cette saison, comptabilisant 20 réalisations en 31 rencontres. Ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus décisifs de l’ OM.

D’ailleurs, Arkadiusz Milik assure avoir été très bien accueilli par le peuple phocéen et souhaite parler le français afin d’être plus proche des supporters marseillais. « Je pense que la relation pourrait être meilleure si je parlais français, pour être plus proche d’eux. Il faut que je parle français. C’est une langue très difficile à apprendre pour moi, j’essaye, mais ce n’est vraiment pas simple », a-t-il confié avant d’adresser un message de remerciement aux supporters marseillais. « J’ai un message pour les supporters marseillais : j’aimerais les remercier pour tout leur soutien envers moi lorsque j’étais blessé et lorsque je suis revenu. Je les remercie également de chanter mon nom lorsque je marque des buts, j’apprécie vraiment tout ça ». Ces ovations des Marseillais ont profondément touché l’attaquant polonais, qui ne songe pas pour le moment à quitter l’ OM.