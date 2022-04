ASSE Mercato : Un attaquant se rapproche de Montpellier HSC

Publié par ALEXIS le 09 avril 2022 à 15:40

ASSE Mercato : Arnaud Nordin se rapproche de Montpellier HSC, un moyen d'éviter la possible descendre en Ligue 2 avec l'As Saint-Étienne.

Buteur vendredi, lors de la lourde défaite de l’ ASSE contre le FC Lorient (6-2) au Moustoir, Arnaud Nordin alimente les rumeurs mercato du club de Saint-Étienne. À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival, le nom de l’ailier gauche est associé au Montpellier HSC. Libre à l’issue de la saison en cours, le jeune joueur offensif ne prolongera pas son aventure à l’AS Saint-Étienne. Formé au club ligérien (2013-2016) et évoluant en Ligue 1 sous le maillot des Verts depuis la saison 2016-2017, il souhaite découvrir un autre club après 9 ans passés à l’ASSE. Grâce à son talent, mais aussi à son statut de joueur libre de signer avec le club de son choix, Arnaud Nordin intéresse plusieurs équipes en Ligue 1 et en dehors du Championnat de France.

ASSE Mercato : MHSC, des contacts noués avec l'attaquant de l'AS Saint-Étienne

Toutefois, l’intérêt du MHSC est bien réel si l’on en croit Allez Paillade. Le média proche du club héraultais assure que la direction montpelliéraine s’intéresse sérieusement au profil du N°18 des Verts. « Arnaud Nordin est évoqué pour être l’une des pistes du MHSC pour le prochain mercato estival. Nous sommes en mesure de vous confirmer qu’il s’agit bien plus que cela. […] L’attaquant stéphanois est très apprécié des dirigeants Pailladins et des contacts ont déjà été noués », a appris le média bien informé sur le club basé au stade de la Mosson.

Le footballeur de 23 ans est parmi les joueurs décisifs de l’ ASSE cette saison. En 32 matchs disputés, toutes compétitions confondues, il a marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives. En championnat, son bilan est de 3 buts et 5 passes décisives en 29 matchs joués pour 17 titularisations. À noter que le Montpellier HSC a recruté Rémy Cabella (32 ans), milieu offensif passé par l' ASSE entre août 2017 et juillet 2019, mercredi dernier.

Outre Arnaud Nordin, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Assane Diousse, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Romain Hamouma et Bilal Benkhedim sont aussi en fin de contrat le 30 juin 2022. Ce qui augure d'un mercato ASSE très animé.