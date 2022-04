OM Mercato : Alvaro Gonzalez quitte Marseille et se dirige vers…

Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2022 à 17:20

OM Mercato : Proche d’un départ définitif de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez aurait déjà une préférence pour sa prochaine destination.

OM Mercato : Contrat résilié pour Alvaro Gonzalez ?

« Alvaro est en Espagne, en accord avec le club. Je ne sais pas... Je pense que ça va être difficile pour le futur. Il faut voir la réalité des faits. Il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas disponibles. La situation n'est pas très claire non plus. Honnêtement, j'ai répondu à cette question. Je trouve cela dommage de gâcher une question sur ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autres choses à dire. »

Présent en conférence avant le choc contre l’AS Saint-Étienne, Jorge Sampaoli a préféré botter en touche concernant la situation d’Alvaro Gonzalez. Mis à l’écart par l’entraîneur argentin depuis la fin du mercato hivernal et son refus de changer d’air, le défenseur central espagnol est retourné dans son pays il y a quelques jours avec l'accord du club.

Et d’après les informations de Foot Mercato, « tout est déjà bouclé pour cette résiliation, qui devrait intervenir dans les tout prochains jours. Les montants de l'opération n'ont pas filtré, mais Marseille va lâcher un très gros chèque pour se débarrasser de son ancien vice-capitaine. » Arrivé en juillet 2019 contre un chèque de 4 millions d’euros, l’ancien joueur de Villarreal devrait ainsi se trouver un autre club dans les semaines à venir en vue de la saison prochaine. Aux dernières nouvelles, il aurait déjà pris une décision concernant la suite de sa carrière.

OM Mercato : Alvaro Gonzalez vers une destination exotique ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec l'Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez ne devrait plus revenir sur la Canebière. Actuellement en Espagne et approché par Valence, Osasuna et Levante en vue d’un retour en Liga, l’international espagnol de 32 ans aurait déjà une destination en tête. Annoncé dans les plans de l’AS Saint-Étienne, des Girondins de Bordeaux ou encore du RC Strasbourg l’hiver dernier, Alvaro Gonzalez n’aurait aucune envie de rester en Ligue 1 ni même en Europe.

En effet, selon les informations relayées par la pression espagnole, le natif de Potes « reste ouvert à une aventure lucrative au Moyen-Orient. » À quelques semaines de la fin de la saison, Gonzalez n’aurait encore reçu aucune offre concrète, mais les rumeurs mercato devraient enfler en ce qui le concerne dans les jours à venir.